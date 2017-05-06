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ABD'de su baskınları: en az 11 ölü

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ABD'de su baskınları: en az 11 ölü
ABD'nin ortalarında ve güneydoğusunda etkili olan su baskınlarında şu ana kadar en az 11 kişi hayatını kaybetti. Zararın maliyetininin 1 milyar doları geçtiği bildirildi.

Arkansas, Illinois, Louisiana, Indiana ve Missouri eyaletlerinde etkili olan sel felaketinde 11 kişinin hayatını kaybettiği ve su baskınlarının neden olduğu zararın 1 milyar doları bulduğu açıklandı.

Meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü Missouri ve Mississippi nehirlerinin St. Louis kenti ve yakınlarında yükseleceği uyarısında bulundular.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) sel baskınlarında meydana gelen ölümlerle ilgili yaptığı açıklamada, ölümlerin yarısından fazlasının araçların sel sularına doğru sürülmesinden kaynaklandığını bildirdi.

YAĞIŞLAR NEW YORK VE NEW JERSEY'DE ULAŞIMI ETKİLEDİ

Yoğun yağışlar, New York ve New Jersey eyaletlerinde de su baskınlarına neden olurken, hava trafiğinde gecikmelere yol açtı.

New York'taki şehirler arası ana tren istasyonlarından Penn Station'ı su basarken, Manhattan'da Hudson nehri boyunca uzanan West Side Otoyolunun bir kısmı her iki yönde trafiğe kapatıldı.

New York'ta Brooklyn, Queens ve Staten Island bölgesi ile New Jersey'de birçok bölgede su baskını alarmı verildi.

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