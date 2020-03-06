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ABD'de süpermarkette dondurmayı yalayıp dolaba geri koyan adama hapis cezası verildi

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ABD'de süpermarkette dondurmayı yalayıp dolaba geri koyan adama hapis cezası verildi
ABD'de süpermarkette dondurmayı yalayıp dolaba geri koyan adama hapis cezası verildi

ABD'nin Teksas eyaletinde, sosyal medyada şaka olarak paylaşmak için bir süpermarkette, dolaptan aldığı dondurmayı yalayıp, yerine geri koyan bir kişiye bir ay hapis cezası verildi.

ABD'li 24 yaşındaki D'Adrien Anderson'un Walmart süpermarketinde çektiği video, geçen Ağustos'ta sosyal medyada paylaşıldı.

Güvenlik kameraları, daha sonra Anderson'un dondurma kutusunu geriye alıp, satın aldığını gösterdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Anderson'a ayrıca 100 saat ücretsiz çalışma, 1000 dolar para cezası verildi ve dondurma şirketine 1565 dolar ödemesine hükmedildi.

Olay 26 Ağustos'ta, Houston'ın 145 kilometre doğsunudaki Port Arthur kentinde yaşandı.

Anderson ve babası daha sonra markete dönüp, polise yaladığı dondurmanın satın alındığını kanıtlayan faturayı gösterdi.

Buna karşın, dondurma üreticisi Blue Bell şirketi, önlem olarak dolaptaki tüm dondurmaları değiştirdi ve bu şirkete 1565 dolara mal oldu.

Anderson'ın dondurma şakası, bir genç kızın yine bir Walmart süpermarkette benzer bir video çekmesinin ardından yapıldı.

O zaman 18 yaşın altında olan genç kız, dondurmayı yalayıp, derin dondurucuya geri koymuştu ve video 13 milyondan fazla izlenmişti.

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