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ABD’de sürü bağışıklığına ulaşan ilk şehir San Francisco olacak

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Corona virüsü salgınını bitirecek sürü bağışıklığına ABD'de ilk ulaşan şehir San Francisco olmak üzere. Nüfusun yüzde 68'inin iki doz aşılandığı şehirde günlük vaka ortalaması yalnızca 13.7.
ABD’de sürü bağışıklığına ulaşan ilk şehir San Francisco olacak

Corona virüsü salgınında en çok vaka ve en çok can kaybının yaşandığı ABD’de aşılama kampanyalarının hızlanmasıyla önemli gelişmeler yaşanıyor. Worldometers’ın verilerine göre 34.2 milyon vaka ve 613 bin can kaybının görüldüğü ülkede, San Francisco sürü bağışıklığının ulaşılabileceği ilk şehir olabilir.

Dünya genelinde uzmanların vardığı ortak kanı, salgını bitirebilmenin yolu sürü bağışıklığına ulaşmaktan geçiyor. Aşı olarak ya da hastalığı geçirerek antikor geliştiren kişi sayısının toplumun yüzde 60-70’lik kısmına yükselmesi sürü bağışıklığına ulaşılması anlamına geliyor. Ancak yapılan son çalışmalarla, ortaya çıkan yeni mutasyonların bu oranı yüzde 80-90 bandına çektiği düşünülüyor.

GÜNLÜK VAKA  ORTALAMASI 13.7

The Guardian’ın haberine göre San Francisco’da günlük vakaların ortamalası 13.7’ye düşmüş durumda. California Üniversitesi’nden Prof. Dr. George Rutherford, vakaların sıfırlanmasa da yeni yayılma yaratacak seviyede olmadığını söyledi. Rutherford, “Sürü bağışıklığının benzediği şey bu. Birkaç vakayla karşılaşabilirsiniz ancak bu yayılmayacak” ifadelerini kullandı.

NÜFUSUN YÜZDE 68’İNE ÇİFT DOZ AŞI

Bu verilerin ışığında San Francisco, aşı ve sürü bağışıklığı konusunda hedefi ulaşmaya çok yakın. Şehir genelinde nüfusun yaklaşık yüzde 80’i en az bir kez corona virüsü aşısı olmuş durumda. Yererl yetkililerden alınan bilgiye göre iki dozu olarak tamamen aşılanan kişilerin oranı ise yüzde 68.

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