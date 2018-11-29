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ABD'de Suudilere desteği kesme tasarısı ilk oylamadan geçti

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ABD Senatosu'nda, Yemen'de savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona yönelik desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısı yapılan ilk oylamada kabul edildi.
ABD'de Suudilere desteği kesme tasarısı ilk oylamadan geçti

Senato'da ABD'nin Yemen'de savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona yönelik desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısı, ilk oylamada kabul edildi. Trump'ı bölge politikasında değişikliğe zorlayacak tasarıya ilk oylamada Demokratlar'ın yanı sıra bazı Cumhuriyetçi senatörler de destek verdi. Tasarı ilk oylamada 37'ye karşı 63 oyla kabul edildi.  Tasarı lehinde 14 Cumhuriyetçi Senatör oy kullandı.

Washington, Suudi Arabistan'a silah ve askeri istihbarat desteği sağlıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı'nın İstanbul'un Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından ABD Senatosun'da Suudi Arabistan'a verilen destekle ilgili tepkiler arttı.

Senato'da gelecek hafta oylanması plananan yasa tasarısı Demokrat Senatör Mike Lee, Chris Murphy ve Bernie Sander' tarafından hazırlandı. Tasarı ABD'nin Yemen savaşındaki desteğini 30 gün içinde son vermesni ön görüyor. Ancak tasarı Yemen'de terör örgütü El Kaide'ye yönelik yürütülen operasyonları kapsamıyor.

Tasarı,Trump'ın bölge politikasına bir darbe anlamına geliyor.  Ancak yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nden geçme ihtimalinin zayıf olduğu tahmin ediliyor.

Yemen'de üç buçuk yılı aşkın bir süredir iç savaş devam ediyor. ABD, Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek veriyor. İran tarafından desteklenen Yemen'deki Şii Husiler 2014 yılından bu yana Sünni Devlet Başkanı Abed Rabbo Mansur Hadi'ye bağlı hükümet kuvvetleriyle çarpışıyor. 2015 yılından bu yana yönetimi destekleyen Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Sünniler koalisyonunda Birleşik Arap Emirlikleri önemli rol oynuyor.

Yemen'deki durumu "dünyanın en büyük insani krizi" olarak değerlendiren BM'nin verilerine göre, savaşta 28 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu sayı içindeki yaklaşık 10 bin sivilin bombalı saldırılarda öldüğü belirtiliyor.

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