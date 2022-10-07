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ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

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ABD tarım dışı istihdam verileri beklentilerin üzerinde gelirken işsizlik oranında da gerileme kaydedildi.
ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

Küresel piyasaların odaklandığı ABD istihdam verileri açıklandı.

Eylül ayında tarım dışı istihdam 263 bin artış kaydetti. Beklentiler verinin 255 bin artması yönündeydi.

İşsizlik oranı ise beklentilerin aksine düşüş kaydetti. Eylül ayında işsizlik yüzde 3,5 seviyesine geriledi. İşsizliğin ağustos ayındaki yüzde 3,7 seviyesinde gelmesi bekleniyordu.

Güçlü istihdam verileri sonrasında Fed’den faiz artışı beklentisi de yükseldi.

Veri öncesinde ABD faiz vadelilerinin yüzde 85,5 olarak fiyatladığı 2 Kasım’da ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı olasılığı olasılığı, istihdam verileri sonrasında yüzde 92 olarak fiyatlanmaya başladı.

DOLAR GÜÇLENDİ ALTIN GERİLEDİ

ABD’de ortalama saatlik ücretler de eylül ayında yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Ortalama saatlik ücretlerde eylülde yıllık artış ta yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti.

Kuvvetli gelen istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına devam edeceğine ilişkin beklentiler piyasa fiyatlamalarına yansıdı.

ABD vadeli endeksleri negatife dönerken veri öncesi 1714 dolar seviyesinde seyreden ons altın sert düşüşle 1691 dolar seviyesine geriledi. Yurt içerisinde de gram altın fiyatları 1018 TL’ye kadar geri çekildi.

Dolar endeksi 112 seviyesinden 112,8’e doğru yükselirken, Euro/dolar paritesi 0,9726’ya kadar geri çekildi. Sterlin/dolar paritesi de 1,1092’ye kadar geriledi.

İŞSİZLİK ORANI 50 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

ABD’de işsizlik oranı ise eylülde 0,2 puan azalarak yüzde 3,5 ile yeniden 50 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bu dönemde beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik oranının ağustosta olduğu gibi yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı da eylülde 261 bin kişi azalarak 5 milyon 753 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan azalışla yüzde 62,3’e indi.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,5 seviyesinde seyrederken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 32,46 dolara çıktı.

Analistler, beklenenden fazla artan istihdam ve düşüş gösteren işsizlik oranının sıkı bir iş gücü piyasasına işaret ettiğini ve Fed’in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığını belirtti.

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