  • BIST 87.637
  • Altın 250,049
  • Dolar 6,0169
  • Euro 6,7343
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

ABD'de tecavüz ve ensestte istisna öngörmeyen kürtaj yasası

» »
ABD'deki en sert kürtaj yasa tasarısı, Alabama eyaletinde senatodan geçti. Tasarı doktorlara 99 yıla kadar hapis öngörüyor. Tecavüz ve ensest durumlarında da istisna sözkonusu olmayacak.
ABD'de tecavüz ve ensestte istisna öngörmeyen kürtaj yasası

ABD'nin eyaletlerinden Alabama'da senato, Salı günü ABD'nin en sert kürtaj yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

Tasarı, tecavüz ve ensest ilişki sonucu ortaya çıkan hamilelikler için bir istisnai uygulama öngörmüyor. Bu çerçevede kürtaj uygulaması yalnızca, anne ya da fetusun hayati tehlike içinde olduğu durumlarda yasal olacak.

Hamileliğin sonlandırılmasını her durumda yasaklayan yasa, kürtaj uygulayan doktorlara 10 ila 99 yıl arası hapis cezası öngörüyor.

Çoğunluğun Cumhuriyetçilerde olduğu senatoda tasarı, imzalanmak üzere Vali Kay Ivey'e gönderildi. Yasanın yürürlüğe girmesi için valinin onayı gerekiyor. Ivey de Cumhuriyetçi Parti'nin bir üyesi.

Kürtaj yasağını destekleyen siyasetçiler, meseleyi Yüksek Mahkeme'ye götürmek istiyor. Muhafazakârlar, Yüksek Mahkeme'nin çoğunluğu muhafazakâr üyelerden oluşmasına güveniyor. Mahkeme'deki ibre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi altında muhafazakâr yöne kaymış bulunuyor. Siyasetçiler böylece, ABD’de kürtaj hakkıyla ilgili bir kilometre taşı olan, 1973 tarihli "Roe v. Wade" kararının yeniden tartışmaya açılması ve geçersiz kılınmasını umuyor.

"Tecavüz ve ensest kurbanları cezalandırılıyor"

ABD merkezli en büyük insan hakları savunma örgütü olan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), yasanın uygulanmasını durdurmak için dava açacaklarını duyurdu. Kuruluş, oylamanın sonucunun "muhafazakâr yasa yapıcıların beden özerkliğini ne kadar umursamadığını" gösterdiğini söyledi. Örgütün açıklamasında, "Yasa tasarısı, tecavüz ve ensest kurbanlarını, kendi bedenleri üzerinde kontrol hakkını ellerinden almak ve onları doğum yapmaya zorlamak suretiyle cezalandırıyor" denildi.

Alabama Senatosu’na başkanlık eden Vali Yardımcısı Will Ainsworth, tasarıyı memnuniyetle karşıladığını söyledi. "Doğmamışların haklarını savunmaya yönelik güçlü bir adım" değerlendirmesinde bulunan Ainsworth, "Alabama'nın önderlik etmesinden gurur duyduğunu" söyledi.

Senato'da Demokratların lideri olan Bobby Singleton ise, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Alabama eyaletine şimdi siz tecavüz ettiğiniz" ifadesini kullandı. Duygu dolu bir açıklamada bulunan Singleton, "Kızıma 'Alabama eyaletinde sen hiçbir önem taşımıyorsun' diyorsunuz böylelikle. 'Erkekler sana tecavüz edebilir ve hamile kalırsan bu çocuğu doğuracaksın' diyorsunuz" diye konuştu.

Bir kadın hakları kuruluşu olan Guttmacher Enstitüsü'nün verilerine göre, yalnızca bu yıl, ABD'nin 50 eyaletinden 28'i, kürtajın sınırlandırılmasına ilişkin 300 yeni kuralı yürürlüğe sokmuş bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’li oyuncudan kürtaja kısıtlama getiren yasayı protesto için ‘seks grevi’ çağrısı13 Mayıs 2019 Pazartesi 22:07
  • ABD'nin adamı yine ABD ordusuna seslendi13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:32
  • ABD - Çin ticaret savaşı: Küresel ekonomi karşısındaki en büyük risk hakkında neler biliniyor?10 Mayıs 2019 Cuma 18:01
  • Popülüzmin kitabını yazan akademisyen: Popülistler seçim kaybetmez10 Mayıs 2019 Cuma 17:40
  • Halk oylamasıyla 'sihirli mantar'a izin çıktı09 Mayıs 2019 Perşembe 15:00
  • Seks tarikatı şeyhi baş harfini çıplak bedenlere kazıdı08 Mayıs 2019 Çarşamba 17:26
  • Video oyununda kaybeden baba, bir aylık bebeğini döverek öldürdü07 Mayıs 2019 Salı 18:49
  • Madonna’dan çarpıcı itiraf: Çocuklarımla ilişkimi telefon bitirdi06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:11
  • Trump Müslümanların Ramazan ayını kutladı06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:46
  • ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti