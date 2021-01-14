ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddesini onayladı, son sözü Senato söyleyecek

ABD'de Temsilciler Meclisi, bugün Donald Trump'a yönelik azil maddesini onayladı. Azil maddesi, bundan sonra Senato’da oylanacak. Senato’nun 19 Ocak'tan önce davayı görüşmek için toplanması beklenmiyor.

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından "göstericileri şiddete teşvik etmekle" suçlanan Trump, görevden alınması istemiyle yeniden Kongrenin gündeminde yer aldı.

Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlamasıyla azil oturumuna devam ederken, Senato kanadında önemli bir gelişme yaşandı.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Senatonun planlandığı gibi 19 Ocak'ta yeniden toplanacağını ve bu tarihi erkene çekmeyeceklerini belirtti.

McConnell'ın bu adımıyla, Trump'a yönelik azil davasının ülkenin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından da süreceği kesinleşmiş oldu.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip olan Demokratlar'ın ve maddeye "evet" oyu vereceğini açıklayan bazı Cumhuriyetçi vekillerin oylarıyla Trump'a yönelik azil maddesinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Asıl yargılama Senatoda

Azil sürecinin asıl yargılama ayağını oluşturan ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek olan Senatonun söz konusu oylamayı ne zaman yapacağı ise henüz belli değil.

Bazı senatörler, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Joe Biden'ın ilk günlerinin azil yargılamasıyla gölgelenmemesi için Senatodaki oturumun ileri bir tarihte yapılmasını istiyor.

Senatonun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Trump, Şubat 2020'de Senato oturumunda aklanmıştı

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesi dolayısıyla Aralık 2019'da Temsilciler Meclisinde suçlanmış, Şubat 2020'de Senatodaki oturumda aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Mike Pence'e Anayasa'nın 25. ek maddesini devreye sokarak, "Trump'ı görevden alma" çağrısı yapan tasarıyı da kabul etmişti. Pence ise söz konusu maddeyi kullanmak gibi bir niyetinin olmadığını açıklamıştı.

Trump, ABD halkına "tansiyonu düşürme" çağrısı yaptı

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın yemin töreni öncesi ABD halkına "tansiyonu düşürme ve sinirlerine hakim olma" çağrısı yaptı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, ABD başkanı seçilen Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni nedeniyle geniş çaplı protestolar olacağı haberlerine dikkati çekti.

Destekçilerine seslenen Trump, "Ortada şiddet, kanunların çiğnendiği eylemler ve her türlü Vandallık olmaması konusunda uyarıyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Amerikan değerlerinde şiddete yer olmadığının altını çizerek, "Tüm Amerikalıları, tansiyonu düşürmeye ve sinirlerine hakim olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici, Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Pence ise dün Pelosi'ye gönderdiği mektupta bu maddeyi uygulamayacağını açıklamıştı.