  • BIST 7725.86
  • Altın 1908.05
  • Dolar 29.085
  • Euro 31.9272
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor

ABD'de TikTok, Meta ve X şirketleri Utah eyalet yönetimine dava açtı

»
ABD'de TikTok, Meta, X ve diğer büyük teknoloji şirketlerini temsil eden bir grup, reşit olmayanların sosyal medya kullanımını sınırlandıran ve medya kullanımı için ebeveyn izni gerektiren yasalar nedeniyle Utah eyalet yönetimini mahkemeye verdi.
ABD'de TikTok, Meta ve X şirketleri Utah eyalet yönetimine dava açtı

TikTok, Meta, X'in de aralarında olduğu büyük teknoloji şirketlerini temsil eden NetChoice grubu, Utah Valisi Spencer Cox tarafından martta imzalanan ve reşit olmayanların 22.30-06.30 saatlerinde ebeveyn izni olmadan sosyal medya kullanımını kısıtlayan ve sosyal medya uygulamalarında yaş doğrulama şartı koşan iki yasa nedeniyle eyalet yönetimini dava etti.

NetChoice grubu, davada Utah'ın Mart 2024'te yürürlüğe girecek iki yasanın "iyi niyetle" oluşturulduğunu ancak kamuya açık olan içeriği kısıtladığını ve veri güvenliğini zayıflattığını belirtti.

Devletin uyguladığı sosyal medya kısıtlamasına da itiraz eden NetChoice, bu kısıtlamanın çocukları haberlerden, çalışma araçlarından ve akranlarıyla iletişimden kopararak olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

NetChoice, davada yasaların yürürlüğe girmesinin durdurulmasını istedi.

NetChoice hukuk yetkilisi Chris Marchese, açıklamasında, "Utahlıların dijital araçları hükümet kontrolü olmadan kullanabilmesi için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Utah Başsavcılığı Sözcüsü Richard Piatt, eyalet yönetiminin davayı değerlendirdiğini ancak gençleri sosyal medya kullanımının olumsuz ve zararlı etkilerinden korumanın başlıca amaçları olduğunu belirtti.

Söz konusu yasaların yürürlüğe girmesi durumunda, çocukları bağımlılık yapan içeriklere maruz bıraktıkları için şirketler, 250 bin dolar ve ayrıca her çocuk için 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altı gezegenin senkronize hareket ettiği bir güneş sistemi keşfedildi12 Aralık 2023 Salı 21:48
  • Dünyanın ilk 'Yapay Zeka Yasası' kabul edildi12 Aralık 2023 Salı 19:03
  • Dünya, 2023'te Google'da en çok hangi kelimeleri arattı?11 Aralık 2023 Pazartesi 21:49
  • Elon Musk açıkladı: X/Twitter'ın yapay zekası Grok kullanıma sunuluyor08 Aralık 2023 Cuma 21:10
  • Meta yapay zekayla fotoğraf üretme sitesini duyurdu07 Aralık 2023 Perşembe 18:34
  • Tıpta çığır açacak çalışma: Biyorobotlar iyileştirecek05 Aralık 2023 Salı 19:51
  • Google deprem olacağını nasıl bildi?04 Aralık 2023 Pazartesi 20:32
  • Yapay zeka "otizm" tanısına başladı04 Aralık 2023 Pazartesi 18:53
  • Yapay zekayla güçlenen uygulamalar engellilerin hayatını kolaylaştırıyor04 Aralık 2023 Pazartesi 18:29
  • NASA, yapay zeka yardımı ile hava durumunu tahmin edecek01 Aralık 2023 Cuma 21:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti