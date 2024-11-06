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SON DAKİKAABD Seçimleri 2024: Amerika bugün sandık başına gidiyor

ABD'de Trump 24 delege daha kazanırsa yeniden başkan seçilecek

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ABD 47. Başkanı'nı seçiyor. Seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı eski başkan Donald Trump arasında kıyasıya bir yarış var.
ABD'de Trump 24 delege daha kazanırsa yeniden başkan seçilecek

Başkanlık seçimlerinde eyaletlerden şu ana kadar gelen sonuçlara göre Donald Trump, Kamala Harris karşısında delege sayısında 246-187 önde.

Trump 24 delege daha kazanırsa yeniden başkan seçilecek.

Şu ana kadar Trump'ın kazandığı eyaletler; Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dokota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dokota, Texas, Tennessee, Utah, West Virginia, Wyoming.

50 eyalet 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu'nda nüfusları oranında temsil ediliyor. En az 270 delegenin desteğini alan aday başkan seçilecek.

Seçimin kaderini 5 eyaletten gelecek sonuçlar belirleyecek. Bu eyaletler; Arizona, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin.

Seçimin galibi 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık görevini devralacak.

ABD'de 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 üyeli Senato'nun 34 üyesi için de seçim yapılıyor.

Şu ana kadarki sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Demokratlar karşısında Senato'da 50-41, Temsilciler Meclisi'nde de 192-159 önde.

ABD'de her eyalette sandıkların açılış ve kapanış saatleri farklılık gösteriyor.

Resmi olmayan seçim sonuçları seçim gecesi geç saatlerde veya ertesi günün erken saatlerinde açıklanabilir ancak oylar baş başa giderse kesin sonuçlar sonraki günlerde de netleşebilir. Resmi sonuçlar ise eyaletler tarafından oy sayımları tamamlanıp onaylandıktan sonra ilan edilecek ve bu haftalar sürebilir.

ABD'de yaklaşık 170 milyon seçmen var ve bazı eyaletlerde seçim gününden önce oy kullanma hakkı tanındığı için 81 milyondan fazla Amerikalı oyunu çoktan kullandı bile. Bazı eyaletlerde bir aydan uzun bir süre önce de oy kullanmak mümkündü.

ABD'de seçimler neden Salı günü yapılıyor?

ABD'de seçimlerin Salı günü yapılmasının sebebi 19. yüzyıla dayanıyor. O dönemde yalnızca beyazlar oy kullanabiliyordu ve seçim gününü belirleyen en yaygın mesleği icra edenler, yani çiftçiler oldu.

Oy kullanmak için kasabaya gitmeleri tüm günlerini alıyordu ve tatil olan Pazar gününü kiliseye ayırıyorlardı.

Bu nedenle Kongre, ekim ve hasadın çoğunun bittiği Kasım ayının ilk Salı gününü seçmişti.

Bugünse ABD'de çiftçiler nüfusun sadece yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyor.

Ancak bu gelenek devam ediyor ve seçim günü tatil olmadığı için seçmen sıklıkla erken saatlerde ya da iş çıkışı oy kullanmaya gidiyor.

Bazı eyaletlerde ve şirketlerde ise oy kullanmak için izin kullanılabiliyor.

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