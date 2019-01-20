ABD'de Trump'ı protesto eden binlerce kadın sokaklara döküldü

ABD'de binlerce kadın Trump'ın cinsiyetçi ve ırkçı söylemlerini protesto etmek için sokaklara döküldü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın cinsiyetçi söylemlerini protesto etme ve kadın haklarını desteklemek amacıyla ABD'deki binlerce kadın sokaklara döküldü.

Washington’da bulunan Freedom Plaza’da bir araya gelen eylemciler, Trump’ın kadınlar hakkındaki cinsiyetçi söylemlerini protesto etmek amacıyla taktıkları şapkalarla Pennsylvania Caddesi’nde bulunan Trump International Hotel’in önünden yürüdü.

Eylemcilerden bazıları Trump’ı bir Rus “kuklası” olarak gösteren posterler taşırken, Trump’ın kadınlar ve azınlık gruplar hakkında yaptığı yorumlara dikkat çekerek Trump'ı, görevini kötüye kullanmakla suçladı. Eylemcilerden 27 yaşındaki Ann Caroline, “Irklar, cinsiyet, cinsel yönelimler için, dünyadaki bütün kadınlar için harekete geçmeliyiz” dedi.

TRUMP AÇIKLAMA YAPMADI

Suriye’de öldürülen dört Amerikan askerinin cenazesini karşılamak üzere Delaware eyaletine gitmeden önce, eylemlerin gerçekleştiği sırada Beyaz Saray dışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, söz konusu eylemler ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.