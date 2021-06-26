  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

ABD'de tüketici güveni Haziran'da beklentiyi aşamadı

» »
ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Haziran ayında tahminlerin altında yükseldi. Endeks sonuçları uzun vadeli enflasyon beklentilerinin bir ay öncesine göre ılımlılaştığını gösterdi.
ABD'de tüketici güveni Haziran'da beklentiyi aşamadı

ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Haziran ayında tahminlerin altında yükseldi. Endeks sonuçları uzun vadeli enflasyon beklentilerinin bir ay öncesine göre ılımlılaştığını gösterdi.

Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında 85,5'e yükseldi. Rakam, Bloomberg'in düzenlediği ankette yer alan 86,5'lik medyan tahminden daha zayıf gelirken bir önceki okuma olan 86,4'ün de altında kaldı.

Mayıs ayında nihai endeks 82,9 olarak kaydedilmişti.

Anketin direktörü Richard Curtin sonuçlarla ilgili, "Salgın ilk başladığında tüketiciler iş ve gelir beklentileri konusunda oldukça belirsizdiler. İş ve gelir beklentileri iyileşti, ancak önceki genişleme döneminin son birkaç yılındaki kadar olumlu değil" dedi.

 

Haziran endeksine ilişkin son okuma ilk okumanın gerisinde kalsada pandeminin bu yana kaydedilen en yüksek ikinci seviye oldu.

Sonuçlar eyaletler tamamen açıldıkça ve yeni Kovid-19 enfeksiyonları düşük seviyelere düştükçe tüketicilerin daha iyimser hale geldiğini gösterdi.

Tüketiciler, enflasyonun gelecek yıl yüzde 4,2 artarak on yılın ikinci en yüksek seviyesi olmasını bekliyor. Fiyatların uzun vadede yüzde 2,8 artmasını bekliyorlar.

Ankete göre, mevcut koşullar göstergesi Haziran ayında 89.4'ten 88.6'ya düşerken, beklentiler ölçüsü 83.5'e yükseldi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanada'da toplu mezar: 751 çocuğun cesedine ulaşıldı24 Haziran 2021 Perşembe 23:46
  • Antivirüs Yazılımcısı John McAfee Hücresinde Ölü Bulundu24 Haziran 2021 Perşembe 20:30
  • BM'den ABD'ye "Küba Ambargosunu Kaldır" Çağrısı24 Haziran 2021 Perşembe 17:33
  • Kanada’da yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu24 Haziran 2021 Perşembe 17:01
  • 218 gündür Covid-19'u atlatamıyor24 Haziran 2021 Perşembe 09:02
  • ABD'de Göçmen Çocuk Kampındaki 'İçler Acısı' Koşullar: Cinsel İstismar İddiaları, Pişmeyen Yemekler, Verilmeyen Tedavi Hizmetleri23 Haziran 2021 Çarşamba 21:30
  • ABD, İran Devletiyle Bağlantılı 30 Kadar İnternet Sitesini "Dezenformasyon" İle Suçlayıp Kapattı23 Haziran 2021 Çarşamba 21:00
  • Morgan Stanley, Aşı Olmayan Çalışan ve Müşterilerin Ofise Girmesine İzin Vermeyecek23 Haziran 2021 Çarşamba 20:00
  • ABD Senatosu, Yunanistan'a Yapılacak Askeri Yardımı Onayladı23 Haziran 2021 Çarşamba 10:37
  • 20 dolarla 1 gecede Jeff Bezos'tan 6 kat daha zengin oldu23 Haziran 2021 Çarşamba 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti