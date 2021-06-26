ABD'de tüketici güveni Haziran'da beklentiyi aşamadı

ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Haziran ayında tahminlerin altında yükseldi. Endeks sonuçları uzun vadeli enflasyon beklentilerinin bir ay öncesine göre ılımlılaştığını gösterdi.

ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Haziran ayında tahminlerin altında yükseldi. Endeks sonuçları uzun vadeli enflasyon beklentilerinin bir ay öncesine göre ılımlılaştığını gösterdi.

Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında 85,5'e yükseldi. Rakam, Bloomberg'in düzenlediği ankette yer alan 86,5'lik medyan tahminden daha zayıf gelirken bir önceki okuma olan 86,4'ün de altında kaldı.

Mayıs ayında nihai endeks 82,9 olarak kaydedilmişti.

Anketin direktörü Richard Curtin sonuçlarla ilgili, "Salgın ilk başladığında tüketiciler iş ve gelir beklentileri konusunda oldukça belirsizdiler. İş ve gelir beklentileri iyileşti, ancak önceki genişleme döneminin son birkaç yılındaki kadar olumlu değil" dedi.

Haziran endeksine ilişkin son okuma ilk okumanın gerisinde kalsada pandeminin bu yana kaydedilen en yüksek ikinci seviye oldu.

Sonuçlar eyaletler tamamen açıldıkça ve yeni Kovid-19 enfeksiyonları düşük seviyelere düştükçe tüketicilerin daha iyimser hale geldiğini gösterdi.

Tüketiciler, enflasyonun gelecek yıl yüzde 4,2 artarak on yılın ikinci en yüksek seviyesi olmasını bekliyor. Fiyatların uzun vadede yüzde 2,8 artmasını bekliyorlar.

Ankete göre, mevcut koşullar göstergesi Haziran ayında 89.4'ten 88.6'ya düşerken, beklentiler ölçüsü 83.5'e yükseldi.