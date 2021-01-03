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Abd'de Uçağın Bir Evin Üzerine Düşmesi Sonucu 3 Kişi Öldü

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ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Abd'de Uçağın Bir Evin Üzerine Düşmesi Sonucu 3 Kişi Öldü

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

CNN'nin haberine göre, Oakland polisi, küçük bir uçağın Detroit'in Oakland kasabasında bir evin üzerine düştüğünü duyurdu. 

Yetkililer, kazada biri pilot, 2'si yolcu olmak üzere 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kazanın meydana geldiği sırada ailenin oturma odasından başka bir odaya geçmesinin can kaybının artmasının önüne geçtiği kaydedildi.

Uçağın düştüğü evdeki ailenin kedisi ölürken, kaza nedeniyle evin bir kısmı da alev aldı.

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