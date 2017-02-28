ABD'de uçak kazası: 3 ölü, 2 yaralı

ABD'de ponpon kızları taşıyan uçak evlerin üzerine düştü. Kaza sonrası alev alan uçaktan 3 ölü, 2 yaralı çıkartılabildi...

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Riverside kentinden San Jose kentine gitmek için havalanan Cessna 310 tipi küçük uçak kalkıştan kısa bir süre sonra iki evin üzerine düştü. Kazada uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sonucu uçakta bulunan anne, baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik aileden 3'ünün öldüğü belirtildi.

Kazada 2 kişi de yaralandı.

​Uçaktan yaralı olarak kurtulanlardan birinin genç bir kız olduğu açıklandı. Uçaktan sağ kurtulmayı başaran diğer yaralının ise bilincinin kapalı olduğu ve durumunun ağır olduğu açıklandı.

Uçağın 2 evin üzerine düşmesi sonucu yangın da çıktı.

​İtfaiye görevlileri önce kazada 4 kişinin öldüğünü duyursa da daha sonra bu rakam 3'e düşürüldü.

Uçaktaki ailenin Disneyland'da ponpon kızlar için yapılan bir yarışmadan evlerine dönmekte olduğu belirtildi.