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ABD’de “üçüncü yol”a destek büyüyor

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ABD’de yapılan yeni bir ankete göre ülkede özellikle gençler arasında iki partili sisteme destek düşüyor, bağımsız adayların şansı giderek artıyor. Birçok ABD’li 2024’teki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a ya da Joe Biden’a oy vermek istemiyor.
ABD’de “üçüncü yol”a destek büyüyor

ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili tahminler kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, bu defa Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar dışında 3. bir seçeneğin daha ön plana çıkabileceği belirtiliyor.

Anket şirketi Harris'in araştırması, ABD'li seçmenlerin büyük bölümünün Başkan Joe Biden ve selefi Donald Trump'ın yeniden yarışması halinde farklı bir adayın da yükselişe geçebileceğini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 58'i, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti dışından farklı bir adaya oy verebileceklerini ifade etti. Katılımcıların yüzde 63'ü Biden'ın, yüzde 55'i de Trump'ın yeniden aday olmaması gerektiğini söyledi.

İki ismin ilerleyen yaşları da ülkede tartışma yaratıyor. Henüz adaylığını resmi olarak açıklamayan Trump 2024'te 78, Biden ise 82 yaşında olacak.

İKİ GELENEKSEL PARTİYE GÜVEN AZALIYOR

Ülkedeki seçimler yıllardır iki geleneksel parti arasında rekabete sahne olurken diğer adayların kampanyaları çoğunlukla arka planda kalıyor. Ancak son yıllarda özellikle gençler arasında iki partinin politikalarına yönelik güvensizlik artıyor.

Harris anketinin yürütücülerinden Harvard Amerikan Siyaset Çalışmaları Merkezi Direktörü Mark Penn, “Amerika geriye değil ileriye gitmek istiyor. Daha önce hiç bu kadar çok sayıda kişinin bağımsız bir ismi desteklemeye hazır olduğunu görmemiştim” dedi.

Başkanlık seçimlerinde iki parti dışından en büyük başarıyı kazanan son isim, 1992'de bağımsız aday olup oyların yüzde 19'unu alan milyarder iş insanı Ross Peroty olmuştu.

2024'teki seçimlerde Biden ve Traump dışındaki olası adaylar arasında, 2020'de de başkanlığa adaylığını koyan ve geçen sene İlerici Parti'yi kuran girişimci Andrew Yang ve Trump karşıtı muhafazakar siyasetçi Liz Cheney'nin adı geçiyor.

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