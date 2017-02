ABD’de Ulusal Onur Yürüyüşü!

Washington’daki kadın yürüyüşünden ilhamla Haziran’da Ulusal Onur Yürüyüşü düzenlenecek: LGBTİ mücadelesi, yine yeniden!

Jeff Taylor, Queerty’e Washington’daki Büyük Kadın Yürüyüşü ve 11 Haziran’da Washington’da yapılması planlanan “Ulusal Onur Yürüyüşü”nü yazdı:Washington’daki Kadın Yürüyüşü, milyonlarca kadın, erkek ve çocuğu protesto için bir araya getirdi.Kadın Yürüyüşü için hazırlanan internet sitesinde sıralanan “birlik ilkeleri”nden biri olan LGBTİQA hakları için mücadele ilkesi:“Kesin olarak bildiriyoruz ki; LGBTQİA hakları insan haklarıdır ve gey, lezbiyen, biseksüel, queer, trans ve cinsiyet kalıplarına uymayan kardeşlerimizin haklarını iyileştirmek, genişletmek ve korumak bizim görevimizdir. Bedenlerimizi kontrol etme gücüne sahip olmalı ve toplumsal cinsiyet normlarından, beklentilerden ve kalıplardan kurtulmalıyız.”Washington’daki yürüyüşe büyük oranda katılımla elde edilen başarı ve dünya çapında “kız kardeşlik” mitingleri, 11 Haziran’da başkentte yapılması planlanan (fakat 8-11 Haziran haftasonu gerçekleşecek Başkent Onur Yürüyüşü ile çakışan) büyük Ulusal Onur Yürüyüşü’ne de ilham oldu.Kadın Yürüyüşü’nden ilham alan Onur YürüyüşüNew York’ta yaşayan 42 yaşındaki David Bruinooge, Washington’daki Kadın Yürüyüşünü izlerken bir Facebook etkinlik sayfası oluşturup sayfayı D.C.’deki arkadaşlarından başlayarak yaymaya başladı.Bruinooge, Washington Blade’e yaptığı açıklamada, “TV’deki etkinliği izlerken bunu sokağa taşıyan ve seslerini duyuran ülkemizdeki tüm güçlü kadınlarla gurur duydum ve onlardan ilham aldım. Açık eşcinsel bir erkek olarak da LGBTİ toplumunun da aynını yapması gerektiğini düşündüm” dedi.Planlanan bu miting Washington’da, 2009 Ulusal Eşitlik Yürüyüşü’nden bu yana gerçekleşecek en büyük buluşma olacak. Aslında en büyük miting 1993 yılında Lezbiyen, Gey, Biseksüel Hak ve Özgürlükleri için Washington’da gerçekleşen yürüyüştü. Katılımcı sayısıyla ilgili tahminler, organizatörler tarafından 1 milyon civarındayken DC Polis Departmanı tarafından 800 bin ila 1 milyon arasında olduğu söyleniyor. Buna benzer ilk yürüyüş, 1979’da yapılan 125 bin civarı kişinin katıldığı Washington Ulusal Lezbiyen ve Gey Hakları Yürüyüşü idi.“O hafta düzenlenen bütün onur yürüyüşlerini dolduracak kadar kalabalığız”Organizatörler, kendi şehirlerindeki yerel onur yürüyüşleri DC’dekiyle çakışan kişilerin oldukları yerde kalmalarını ve bu yerel etkinliklere gitmelerini teşvik ediyor. Facebook sayfalarında, “Tüm ülke çapında dayanışmayla yürüyebiliriz. Toplumumuz o hafta düzenlenen bütün onur yürüyüşlerini dolduracak kadar büyük ve bu şekilde gerçekten ‘Ulusal Onur Yürüyüşü’nü hep birlikte gerçekleştirebiliriz” diye yazdılar.Bu gerçekten çok akıllıca bir adım, çünkü böylelikle hem yerel grupların çalışmalarını baltalamamış olacak hem de Kadın Yürüyüşü’nde olduğu gibi bir ‘kız kardeşlik toplanması yaklaşımı’ oluşturmaya yardımcı olacak. Bu da demek oluyor ki medya organları yalnızca Washington’daki büyük etkinliği değil, kendi arka bahçelerindeki yerel etkinlikleri de gündeme taşıyarak eş zamanlı etkinliklerin toplam yayın alanını da arttırmış olacak.Kazanımlardan gelen hoşnutluk hissiÖzellikle daha eski nesil arasında büyüyen bir his var: yerleşen hoşnutluk hissi. Tüm bunlardan sonra, Compton’s Cafeteria ayaklanması ve Stonewall ayaklanmalarından beri hak mücadelesinde çok büyük gelişmeler yaşandı. Eşcinsel evlilik mücadelesi başladı ve kazanıldı, eşcinsellerin orduda görev almalarını yasaklayan “Sorma, Söyleme Kanunu” yürürlükten kaldırıldı ve nefret suçu yasası Başkan Obama tarafından imzalandı. Mecliste sürünmeye devam eden Eşitlik Yasası’yla federal düzeyde korunma eksikliğine rağmen bu kazanımların hepsi birçoğumuzu eşitliğe kavuştuğumuza inandırabilir.Uğrunda mücadele edecek bir şeyin kalmadığı iddiası her zaman hatalı olsa da bugünlerde ne kadar yanlış bir iddia olduğu ayyuka çıkmış durumda.LGBTİ karşıtı gelişmelerBaşkan Donald Trump yönetimini geçmişi LGBTQ karşıtı görüş ve oylarla dolu kişilerle doldurdu ve Yargıtay adaylıkları da aynı derecede endişe verici.Yeni WhiteHouse.gov, hiçbir LGBTQ hakkına referans vermiyor; bu da şimdi ObamaWhiteHouse.gov’a dönüşen eski sitenin tam tersi nitelikte.Söylentilere bakılırsa, The Centers for Disease Control (Hastalık Kontrol Merkezleri), Trump’ın etkinliği nasıl karşılayacağını kestiremedikleri için planladıkları LGBTQ gençlik zirvesini ertelemiş.Beyaz Saray Ulusal AIDS Politikası Ofisi'nin kapatıldığı da bildirildi.Ayrıca Trump, sağlık, işletmeler, istihdam ve konut gibi alanlarda dini temelli ayrımcılığa izin verecek olan “Birinci Değişiklik Savunma Kanunu”nu da imzalayacağını da belirtti. Seçtiği Başsavcı Senatör Jeff Sessions da geçenlerde tasarıyı savundu.Başkan Trump, 2013’te ülkede Washington LGBTİ Onur Yürüyüşü gibi mitingleri yasaklayan ‘gey propaganda’ yasasını imzalayan Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in sözüm ona başkanlığına da bir hayranlık duyuyor. Danışman Kellyanne Conway, Trump ve Putin'in "ortak bir zemin" oluşturabilecekleri alanları görüşmek üzere 28 Ocak'ta konuşacağını söyledi

.Çeviri: Damla Umut Uzun

Kaynak:http://kaosgl.org