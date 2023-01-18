ABD’de uyuşturucu krizi: Hayvan sakinleştiricisi Philadelphia’yı ‘zombi kenti’ne çevirdi

ABD'de son dönemde artan uyuşturucu kullanımı ve aşırı dozdan ölümler endişeye yol açarken bir hayvan sakinleştiricisinin insanlar arasında yaygınlaşması yetkilileri harekete geçirdi.

ABD basını, xylazine isimli ilacın at, kedi ve köpeklerde kullanılmak üzere üretildiğini ancak Philadelphia gibi bölgelerde çok sayıda kişi tarafından kullanıldığını yazdı. Sakinleştiricinin diğer uyuşturucu maddelerin önüne geçip hızla yaygınlaşarak birçok ABD kentini “Zombi Şehri”ne çevirdiği belirtildi.

Uzmanlara göre sakinleştirici, kullanıcılar üzerinde kalıcı yıkıcı etkilere yol açıyor, kullananların açık yaralara sahip olmasını ve yürümekte zorlanmasını beraberinde getiriyor. Ayrıca uyuşturucu bağımlılarına yönelik rehabilitasyon tedavileri de bu ilaçta pek işe yaramıyor.

KOL VE BACAKLARI KESMEK ZORUNDA KALIYORLAR

İnsanlar üzerinde kullanımı onaylanmayan xylazine, kasları gevşeterek acıyı azaltırken, “kullanıcıların etini yiyen” bir madde olarak biliniyor. Uzmanlar, kan damarlarının daralmasıyla oluşan yaralar nedeniyle bazı hastaların kol ve bacaklarının kesildiğini vurguladı.

Artan xylazine kullanımı nedeniyle Philadelphia'da doktorlara bir acil durum rehberi gönderildi. Sokakta kullanımı giderek artan bu maddenin ciltte aylarca geçmeyen büyük yaralara yol açtığı kaydedildi. Rehberde Philadelphia'nın krizin merkezi haline geldiğine, sokaklarda zombi gibi dolaşan bağımlıların sayısının olağanüstü düzeyde arttığına dikkat çekildi.

Philadelphia'da aşırı dozdan ölüm olayları da son yıllarda büyük endişeye yol açıyor. Kentte 2021'de aşırı doz sonucu ölümlerin 1250'yi aştığı bildirilmişti. ABD genelinde 2019-2021 yılları arasında özellikle gençler arasında aşırı dozdan ölüm oranlarının neredeyse iki kat arttığı belirtiliyor.