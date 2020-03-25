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ABD'de vaka sayısı günde 10 bin artıyor

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ABD'de son üç günde 30 binin üzerinde vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 50 bini geçti, ölü sayısı ise 800'e yaklaştı. Tablo giderek ağırlaşırken, ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 'tünelin ucundaki ışığı gördüğünü' öne sürdü.
ABD'de vaka sayısı günde 10 bin artıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle gündeme gelen kısıtlamaları üç haftadan kısa sürede kaldırmayı istediğini söyledi. 

Koronavirüs ABD'de hızla yayılmaya devam ettiği halde Trump ülkesinin "tünelin ucundaki ışığı gördüğünü" öne sürdü.

Trump: Kısıtlamalar devam ederse daha fazla insanın öleceğine inanıyorum

DSÖ 'YENİ MERKEZ ABD OLABİLİR' DİYOR

Trump'ın sözlerine rağmen Dünya Sağlık Örgütü, ABD'nin salgının yeni merkezi olabileceğini açıklamıştı.

 

VAKA SAYILARINDA BÜYÜK ARTIŞ

ABD'de toplam vaka John Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre 55 bine ulaşırken, ölü sayısı ise 797'ye çıktı.

Üstelik bu vakaların çoğu son üç günde tespit edilirken, bu sayı 30 bini geçmiş durumda.

TRUMP'A TEPKİLER ARTIYOR: ÖLECEK 26 BİN KİŞİYİ SEÇ

ABD'de 26 bin vakayla koronavürüsün en çok yayıldığı yer olan New York'un Valisi Andrew Cuomo, Trump yönetimine tepki dolu bir açıklama yaptı.

Andrew Cuomo, kendilerine 4000 suni solunum cihazı gönderildiğini ancak 30 bin cihaza ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Cuomo, bu karar nedeniyle 26 bin kişinin ölebileceğini söyledi, bu kişileri Trump yönetiminin belirlemesini istedi.

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