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ABD’de vaka sayısı üçe katlandı

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ABD’de vaka sayısı üçe katlandı
ABD’de vaka sayısı üçe katlandı

Trump önümüzdeki haftanın muhtemelen en zor hafta olacağını belirtti. ABD’de sekiz gün içerisinde koronavirüs bulaşan kişilerin sayısı üçe katlandı.

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan halkını ülkeyi "çok kötü" zamanların beklediği konusunda uyardı. Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada önümüzdeki haftanın muhtemelen en zor hafta olacağını kaydetti. ABD Başkanı, salgından en çok etkilenen kent olan New York'a bin kişilik askeri doktor ve sağlık personeli takviyesi yapılacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada ülkede çok sayıda kişinin öleceğini belirtti. Trump öte yandan, ABD'nin sürekli olarak bu durağan durumda kalmasının mümkün olmadığını kaydetti.

"Ülkemizi tahrip etmeyeceğiz" diyen Trump, "bir noktada bir takım zor kararların alınması gerektiğini" vurguladı.

ABD’deki son durum

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verdiği bilgilere göre cumartesi günü itibarıyla ABD’de toplam 311 bin 544 kişiye koronavirüs bulaşmış durumda, 8 bin 300’den fazla kişi ise koronavirüsün neden olduğu akciğer hastalığı COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Buna göre sekiz gün içerisinde ABD'de virüs bulaşan kişilerin sayısı üçe katlanmış oldu. Salgından en ağır şekilde etkilenen kent ise New York. 63 bin 300’den fazla kornavirüs vakasının görüldüğü kentte, yaklaşık 3 bin 600 kişi COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio Twitter’da paylaşılan bir videoda doktorlara, hasta bakıcılara ve solunum terapistlerine seslenerek, "bu savaşta henüz yer almayan herkese sesleniyorum. Size ihtiyacımız var " dedi. De Blasio’nun verdiği bilgilere göre New York'un koronavirüsle mücadele için Nisan ve Mayıs aylarında 45 bin ek personele ihtiyacı var. ,

Trump’ın kriz yönetimine eleştiriler

ABD Başkanı Trump’ın koronavirüs kriziyle mücadele konusunda izlediği tutum ağır eleştirilere de neden oluyor. Trump, salgının başlangıcında yeni tip koronavirüsün Demokratlar tarafından kendisine ve yönetimine zarar vermek için kullanılan bir "aldatmaca" olduğunu öne sürmüştü. Son dönemde bu duruşunu değiştiren Trump, cuma günü Amerikan halkına dışarı çıkmaları haline kendi yaptıkları maskeler veya bir şal yardımıyla ağız ve burunlarını kapamalarını tavsiye etmiş, kendisinin ise maske takmayacağını söylemişti.

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