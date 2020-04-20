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ABD’de Valilerle Trump Arasında Tartışma

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ABD’de Valilerle Trump Arasında Tartışma
ABD’de Valilerle Trump Arasında Tartışma

ABD’de Corona virüsünün vurduğu bazı eyaletlerin valileri Başkan Trump’ın valilerin yeterli testlerinin olduğu ve ekonomilerini hızla yeniden faaliyete sokmaları gerektiği şeklindeki yorumlarına karşı çıktı.

Maryland’ın Cumhuriyetçi Valisi Larry Hogan, CNN televizyonuna verdiği röportajda ‘‘Sanırım yönetim test sayısını arttırmaya çalışıyor. Bunu özel laboratuvarlar aracılığıyla yapıyorlar. Ancak valilerin yeterli testinin olduğunu ve test yapmaya odaklanmaları gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitmeleri, işimizi yapmıyormuşuz gibi konuşmaları tamamen yanlış’’ dedi.

Virginia’nın Demokrat Valisi Ralph Northam ise CNN’e Başkan Trump’ın ve Başkan Yardımcısı Pence’in eyaletlerin yeterli test sayısına sahip olduğu şeklindeki açıklamalarının hayal ürünü olduğunu söyledi.

New York Valisi Andrew Cuomo da yönetimin kaynaklarıyla eyaletlere yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Maryland, Virginia ve başkent Washington’da vaka sayıları artıyor. Salgının ABD’deki merkezi konumundaki New York’taysa rakamlarda düşüş görülmeye başlandı. Vaka ve ölümlerde yükseliş olan diğer önemli merkezler ise Boston ve Chicago.

Aralarında Ohio, Teksas ve Florida’nın olduğu bir dizi eyelet ekonomilerinin bir kısmını 1 Mayıs’tan itibaren ya da daha erken faaiyete geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Ekonomilerin yeniden faaliyete geçmesi ve önlemlerin kademeli olarak kaldırması için yönetim tarafından tavsiye edilen 14 gün boyunca vaka sayısında arka arkaya düşüş görülmesi gerekiyor.

Ancak Başkan Cuma günü Twitter’dan paylaştığı bir dizi mesajla bazı eyaletlerde düzenlenen “evde kal” uygulamaları protestolarına destek verdi. Başkan, hepsi Demokrat valiler tarafından yönetilen Michigan, Minnesota ve Virginia’yı ‘‘özgürleştirme’’ çağrısı yaptı.

ABD 730 binden fazla vakayla dünyada Corona virüsü vakasının en fazla olduğu yer. Ülkede ölümlerin sayısıysa 40 bine yaklaşıyor.

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