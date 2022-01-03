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ABD'DE Vefat Eden KKTC’li Dağcı Birkan Uzun'un Cenaze İşlemleri Devam Ediyor

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ABD'DE Vefat Eden KKTC’li Dağcı Birkan Uzun'un Cenaze İşlemleri Devam Ediyor
ABD'DE Vefat Eden KKTC’li Dağcı Birkan Uzun'un Cenaze İşlemleri Devam Ediyor

 ABD'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un bu ülkedeki cenaze işlemleri devam ediyor, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve KKTC'nin Washington Temsilciliği konuyu yakından takip ediyor.

ABD'nin Oregon eyaletinde 1 Ocak'ta geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Uzun'un cenaze işlemleri sürüyor.

Uzun'un ailesi, cenazenin KKTC'ye getirilmesi için işlemleri başlattı, ölüm raporu bekleniyor.

ABD'de ölüm raporunun alınması için mahkeme kararının beklenmesi süreci uzatıyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve KKTC Washington Temsilciliği, konuyu yakından takip ettiklerini ve aileyle temas halinde olunduğunu belirtti.

UZUN, KKTC BAYRAĞINI ANTARKTİKA'NIN EN YÜKSEK NOKTASINA DİKMİŞTİ

Amerika'nın Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan 28 yaşındaki Uzun, 16 Aralık 2021'de, 4892 rakımla "Antarktika'nın en yüksek noktası" olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşarak KKTC bayrağını dalgalandırmıştı.

Gazimağusa'da 1993'te dünyaya gelen Uzun, 2011'den bu yana ABD'de yaşıyordu.

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