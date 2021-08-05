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ABD'de yaban geyiklerinde koronavirüs tespit edildi

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ABD'nin bazı bölgelerinde yaban geyiklerinin yüzde 40’ının koronavirüs taşıdığı ortaya çıktı. Virüs evrimleşip daha bulaşıcı bir şekilde insana geri dönmesinden endişe ediliyor.
ABD'de yaban geyiklerinde koronavirüs tespit edildi

ABD'nin bazı bölgelerinde yaban geyiklerinin yüzde 40’ının koronavirüs taşıdığı ortaya çıktı. Virüs evrimleşip daha bulaşıcı bir şekilde insana geri dönmesinden endişe ediliyor.

ABD'de yapılan bir araştırma, yaban geyiklerinin yüzde 40'ının yeni tip koronavirüse yakalandığını gösterdi.

Tüm beyaz kuyruklu geyiklerin yüzde 40'ında SARS-CoV-2 için nötralize edici antikorlar bulundu.

Michigan eyaletinde, serbest dolaşan geyiklerin yüzde 67'si kanlarında koronavirüs için bağışıklık emareleri gösterdi.

Bu, vahşi hayvanlarda SARS-CoV-2'ye yaygın şekilde maruz kalındığına dair ilk kanıt oldu.

Daha bulaşıcı bir şekilde insanlara gere dönebilir

Çalışmanın doğrulanması beklenirken, ilk bulgular endişe yarattı.

Geyiklerin hiçbiri olumsuz sağlık etkileri göstermese de, kanlarındaki spesifik antikorların varlığı, yakın zamanda virüsle savaştıklarını gösteriyor.

Bilim insanları, bu patojeni sessizce barındırarak ve yayarak, geyik popülasyonlarının SARS-CoV-2'nin yeni suşlara adapte olmasına ve evrimleşmesine izin vermesinden endişe ediyor.

İnsanlarla hayvanların yolu sık kesişiyor

ABD'deki ak kuyruklu geyiklerin yolu, koruma çalışması, beslenme, avlanma veya insan atık suları nedeniyle insanlarla çok fazla kesişiyor, bu da bir virüsün karşılıklı yayılması için yol sağlıyor.

Bu türün coğrafi dağılımı Kuzey Amerika'nın çoğunu kapsıyor ve bu hayvanlar özellikle doğu ABD'de bulunan kentsel nüfus merkezlerinin yakınında bulunuyor.

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