ABD'de yapay zekayı Beyaz Saray'dan Harris yönetecek

ABD Başkan Yardımcısı, Kamala Harris, yapay zeka görev gücünü yönetecek. Beyaz Saray yaptığı basın açıklamasında, Harris'in bu alandaki önde gelen şirketlerle ortaklaşa yeni bir yapay zeka girişiminin başına atandığını duyurdu.

Harris ve Başkan Joe Biden'ın yönetimindeki diğer üst düzey yetkililer, Alphabet, Anthropic, Microsoft ve OpenAI CEO'ları ile bir araya gelerek onlara "ürünlerinin dağıtılmadan veya halka açılmadan önce güvenli olduğundan emin olma sorumluluklarını" hatırlatacak.

Beyaz Saray'a göre toplantı, şirketleri "bireylere ve toplumumuza yönelik riskleri ve potansiyel zararları azaltan önlemlerle sorumlu, güvenilir ve etik inovasyonu teşvik etme" yolunda tutmayı amaçlıyor.

Basın açıklamasına göre yönetim, halka bu yazdan itibaren hükümetin yapay zeka politikasına ağırlık verme şansı da veriyor.

2021'de göreve geldikten sonra ABD'nin güney sınırından göçmen akışını durdurmakla görevlendirilen Harris, bunun yerine rekor miktarda yasadışı göçe başkanlık etti.

Geçen yıl, teknoloji sektöründe hiç deneyimi olmamasına rağmen çevrimiçi "dezenformasyon", taciz ve tacizle mücadele etmek için bir plan geliştirmekle görevlendirildi.

Yapay zeka alanındaki yüzlerce uzman, uluslararası düzeyde üzerinde anlaşmaya varılan güvenlik önlemleri uygulamaya konulana kadar, yapay zeka gelişiminin askıya alınması veya en azından dramatik bir şekilde yavaşlatılması çağrısında bulunurken, ABD şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.