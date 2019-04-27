ABD’de yapılan araştırma: Okyanuslarda 200 bin virüs türü var

ABD’deki Ohio Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, okyanusların 200 bine yakın farklı virüs türü bulunduğunu ortaya koydu.

Araştırma ekibi, yüzeyden 4 bin metre derinliğe, Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na tüm okyanuslarda yapılan araştırma sonucunda saptanan virüslerin çoğunun insanlara bir zararı olmadığını ancak deniz canlılarına etkisi olduğunu açıkladı.

Balina ve kabukluların bu virüslerden etkilendiğini, bir türün de yosunları olumsuz etkilediğini belirten biliminsanları, “Bir litre deniz suyunda milyarlarca virüs oluyor” diyerek okyanuslardaki bu ‘mini organizmaların deniz yaşamı ve kimyasında nasıl etki ettiğini’ yeni yeni anlamaya başladıklarını vurguladı.

80 noktadan örnek topladıklarını belirten biliminsanları, “Virüs türlerinin sayısı geçmişte hesapladığımızdan 12 kat fazla” dedi. Virüslerin, bulundukları coğrafi bölge ve derinliğe göre beş kategoriye ayrıldığı saptanan araştırmanın sonuçları ‘Cell’ adlı bilim dergisinde yayımlandı.