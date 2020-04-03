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ABD’de Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 6 Bini Aştı

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ABD’de Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 6 Bini Aştı
ABD’de Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 6 Bini Aştı

 ABD’de Corona virüsü vaka sayısı bu sabah itibariyle 245 bin 559’a, salgın hastalığa bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı da 6 bin 95 'e yükseldi.

Ülke genelinde salgın hastalığa yakalanan 10 bin 453 kişi de tedavi olarak taburcu edildi.

ABD’de en fazla vaka ve Corona virüsüne bağlı ölümlerin yaşandığı New York’ta vaka sayısı 93 bin 53, yaşamını yitirenlerin sayısı da 2 bin 538’e çıktı.

ABD’de en fazla vaka ve ölümlerin yaşandığı ikinci eyalet, New York’a komşu New Jersey.

New Jersey’de Corona virüsü vaka sayısı 2 bin 590’a, yaşamını yitirenlerin sayısı da 537'e yükseldi. California, ABD’de en fazla vaka sayısının görüldüğü üçüncü eyalet. California’da vaka sayısı 11 bin 175’e, ölü sayısı da 246'ya yükseldi.

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