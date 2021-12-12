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ABD'de Yaşanan Kasırga Ve Hortumlar Nedeniyle En Az 83 Kişi Hayatını Kaybetti

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ABD'de Yaşanan Kasırga Ve Hortumlar Nedeniyle En Az 83 Kişi Hayatını Kaybetti
ABD'de Yaşanan Kasırga Ve Hortumlar Nedeniyle En Az 83 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'de Kentucky başta olmak üzere altı eyalette görülen kasırga ve hortumlar nedeniyle en az 83 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi kayıp.

Cuma gününden beri görülen 30 civarında kasırga yüzünden kimi kasabalar çok büyük bir yıkım yaşarken onlarca kişi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, kasırgadan en çok etkilenen Kentucky eyaletini afet bölgesi ilan ettiğini duyurdu.

Ölenler için baş sağlığı mesajı paylaşan Biden, arama kurtarma çalışmaları için eyalet valileriyle ortak çalıştıklarını söyledi.

Sadece Kentucky'de en az 70 kişi hayatını kaybetti.

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