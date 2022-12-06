ABD’deki gazetecilik yasası Facebook’u kızdırdı… Haber içeriklerini kaldırmakla tehdit ediyor

Facebook, Amerikan Kongresi'nin gazetecilik yasasını onaylaması halinde haberleri platformundan kaldıracağını söylüyor. Yasa, haber yayıncılarını Facebook'a sağladıkları içeriklerin ücreti için daha çok güçlendirirken Meta'nın itirazlarıyla karşılaşıyor.

Özellikle pandemi döneminde zorluklar yaşayan haber yayıncıları Facebook ile hâlâ orta yol bulamamış görünüyor. Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde haber yayıncıları, Facebook’un adil olmayan bir şekilde içeriklerinden para kazandığını belirtirken, yasalarla çeşitli önlemler alınmayı çalışılıyor. Ancak bu duruma Facebook oldukça tepkili.

Şimdi yeni bir tartışma da ABD’de görüşülen bir yasayla gündeme geliyor. Üstelik yasaya Facebook’tan sert bir tehdit de geliyor.

Facebook, Kongre’nin platformun yayıncılarla içerikleri için müzakere etmesini ve tazminat ödemesini gerektiren bir yasa tasarısını kabul etmesi durumunda ABD’de haberleri yasaklayabileceği konusunda uyardı. Facebook’un çatı şirketi Meta da haber yayıncılarının Facebook’ta içerik paylaştığını çünkü kârlılıklarına fayda sağladığını belirtti.

“BOYUN EĞMEK YERİNE, HABERLERİ KALDIRACAĞIZ”

Meta’dan Andy Stone, Gazetecilik Rekabet ve Koruma Yasası (JCPA) kabul edilirse Facebook’un haberleri kaldırmayı düşünmek zorunda kalacağını söyledi: “Kongre, ulusal güvenlik mevzuatının bir parçası olarak kötü düşünülmüş bir gazetecilik yasasını kabul ederse, boyun eğmek yerine, haberleri platformumuzdan tamamen kaldırmayı düşünmek zorunda kalacağız. Gazetecilik Rekabet ve Koruma Yasası, temel gerçeği kabul edemiyor: Yayıncılar, içeriklerini platformumuza kendileri koyuyor çünkü bu kendi kârlarına fayda sağlıyor.”

Geçen yıl iki partinin desteğiyle tanıtılan JCPA; yayıncıların, içeriklerinin dağıtımı konusunda Facebook ve Google gibi platformlarla pazarlık yapmalarına izin veriyor. Ayrıca Facebook’un diğer ülkelerde şiddetle karşı çıktığı; platformuna haberleri dahil etmek için ödeme yapmasını da yeniden gündeme getiriyor.

KANADA VE AVUSTRALYA’DAN SONRA YENİ BİR TARTIŞMA DAHA

Facebook daha önce de benzer yasalar önerildiğinde Kanada ve Avustralya’daki haberleri engellemekle tehdit etmişti.

Geçtiğimiz şubat ayında Facebook, Avustralya’da da benzer bir sorunla karşılaşmıştı. Hatta platform, haberleri ve hatta devlet kurumlarına ait sayfaları kaldırmıştı. Avustralya’nın yasa tasarısı değiştirildiğinde haberler daha sonra geri yüklenmişti.

Facebook, Kanada’da aynı krizle karşı karşıya kalmıştı. Kanada’daki Çevrimiçi Haber Yasası, Facebook gibi platformları yerel haber kuruluşlarıyla gelir paylaşımı ortaklıklarına zorlamayı amaçlıyordu. Ancak Meta, bu yasaya tepki göstermiş ve “Kanada'da haber içeriğinin paylaşılmasına izin vermeye devam edip etmeyeceğimizi düşünmek zorunda kalabileceğimiz konusunda şeffaf olmak isteriz” diyerek tehdit etmişti.