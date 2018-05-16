ABD'deki Hakan Atilla davasında karar çıktı

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için karar belli oldu.

Davaya bakan Yargıç Richard Berman, Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verdiğini açıkladı ve Atilla’nın hapiste geçirdiği 14 ayın da 32 aylık ceza içinde göz önüne alınacağını belirtti.



Yargıç Berman ayrıca, Atilla’nin cezasının geri kalan bölümünü Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde gecireceğini söyledi.

Atilla'nın avukatları kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan İranlı Rıza Sarraf, 19 Mart 2016'da tutuklandı.



27 Mart 2017’ye giden Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da FBI tarafından New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Atilla, tutuklanarak MCC Metropolitan Correctional Center Cezaevi’ne gönderildi.



Rıza Sarraf’ın tanık olmasının ardından dava, Hakan Atilla üzerinden yürütüldü.

Hakan Atilla, beş hafta süren duruşmaların sonunda juri tarafından kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulundu. Atilla, "kara para aklama" suçlamasından aklandı.

Hakan Atilla için 105 yıla kadar hapis cezası istendi. Atilla’nın avukatları ise 46-56 ay arasında hapis cezasının verilmesini önerdi.