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ABD'deki kanlı konserin son kurbanı 9 yaşındaki çocuk oldu

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ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde 5 Kasım'da düzenlenen Astroworld Festivali'nde izdiham nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
ABD'deki kanlı konserin son kurbanı 9 yaşındaki çocuk oldu

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde 5 Kasım'da düzenlenen Astroworld Festivali'nde izdiham nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Komada olan 9 yaşındaki Ezra Blount da hayatını kaybetti.

9 yaşındaki Dallaslı bir çocuk, Houston'daki Astroworld müzik festivalinde izdihamdan dolayı ölen en genç kişi oldu.

Aile avukatı Ben Crump, Ezra Blount'un pazar günü Houston'daki Texas çocuk hastanesinde öldüğünü söyledi.

Ezra, 5 Kasım'da festivalde rap şarkıcısı Travis Scott'ın performansı sırasında hayranlarının izdiham çıkarması sonucu ciddi şekilde yaralandıktan sonra komaya girmişti.

Ezra'nın ölümüyle konserde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Ne olmuştu?

Houston'daki Astroworld Festivali'nde 5 Kasım Cuma yerel saatle 21.00'de rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada yaşanan izdihamda 9 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Scott, izdihamın ardından yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerine yardım etmeye çalıştığını söylemişti.

Konserde yaralanan bir kişi, Scott ve birlikte sahneye çıkan şarkıcı Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak 1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

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