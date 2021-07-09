  • BIST 1.374,270
  • Altın 503,22
  • Dolar 8,6650
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

ABD'deki Kovid-19 aşı uygulamasının 280 bine yakın olası ölümü engellediği belirtildi

» »
Yale Üniversitesi ve Commonwealth Fonu’ndan araştırmacılar, aşıların olmaması halinde ABD’deki salgında ihtimallerin ne olacağı konusunda modelleme üzerinden yapılan bir projeksiyon raporunu yayınladı.
ABD'deki Kovid-19 aşı uygulamasının 280 bine yakın olası ölümü engellediği belirtildi

Yale Üniversitesi ve Commonwealth Fonu’ndan araştırmacılar, aşıların olmaması halinde ABD’deki salgında ihtimallerin ne olacağı konusunda modelleme üzerinden yapılan bir projeksiyon raporunu yayınladı.

Raporda, Kovid-19 aşı uygulamasının olmaması halinde, haziran sonuna kadar, ABD'de devam eden salgında 279 bin fazladan ölüm olacağı, 1 milyon 250 bine yakın kişinin de hastanelere kaldırılacağı öngörüsünde bulunuldu.

Beyaz Saray Kovid-19 müdahale direktörü Jeff Zients, basın toplantısında, söz konusu rapora atıfta bulunarak, "Bu, tüm hükümet stratejimizin işe yaradığının ve Amerikalıların yaşamlarında önemli ölçüde daha fazla trajedinin önlediğine dair başka bir kanıttır." ifadesini kullandı.

Araştırmacıların söz konusu modellemede, Kovid-19'un yeni varyantlarının yaygınlığı ve bulaşıcılığı ile aşıların etkinlik oranları, enfeksiyonda günlük temaslar ve salgına bağlı ciddi sağlık sonuçlarının yaşa özgü riskleri gibi faktörleri dikkate aldığı kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 61 yeni vaka!09 Temmuz 2021 Cuma 11:05
  • Heykele Hayır Platformu: Doğayı Yok Edecek Olan ve Size Tepeden Bakan  ‘‘Asil Köylü’’ İster miydiniz?09 Temmuz 2021 Cuma 10:44
  • “13 Bilmece” adlı çocuk masalı kitabı yayımlandı09 Temmuz 2021 Cuma 10:16
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Önlisans ve Lisans Mezuniyet Töreni’ne katıldı09 Temmuz 2021 Cuma 09:53
  • İsg-Bir, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa ve Tüzüklerinin Tüm Sektörler için Hayata Geçirilmesi Gerektiğini Vurguladı09 Temmuz 2021 Cuma 09:46
  • Güney Kıbrıs ve Birleşik Krallık Kırmızı Kategoride09 Temmuz 2021 Cuma 09:23
  • Avcıoğlu'ndan Arıklı'ya: Açılan soruşturma sayısı: SIFIR !09 Temmuz 2021 Cuma 09:00
  • Özersay: Söylediğiniz Hiç bir şeye itibar etmek mümkün değil!09 Temmuz 2021 Cuma 08:54
  • İskele-Çayırova Yolunda Trafik Eski Yoldan Verilecek09 Temmuz 2021 Cuma 08:51
  • Din İşleri Başkanlığı'ndan Toplu İbadetler ile İlgili Alınan Kararlar Hakkında Açıklama09 Temmuz 2021 Cuma 08:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti