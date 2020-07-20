ABD’deki polisleri 'kaçıran' çıplak gösterici viral oldu

Oregon eyaletinin en büyük kenti Portland, cumartesi gününün ilk saatlerinde olağandışı anlara tanıklık etti.

ABD'de George Floyd’un 25 Mayıs’taki ölümünden beri süren gösteriler sırasında güvenlik güçleri yine protestoculara biber gazı sıkıyordu.

Taktığı maske ve şapka dışında anadan doğma halde bir protesto gösterisinin ortasında beliren kadın yere oturdu.

Güvenlik güçleri tam karşılarına geçen kadının ayaklarına doğru, içi biber gazı dolu paintball mermilerini sıktı.

Bu sırada bir gösterici dayanamayarak önüne geçtiği kadını korumaya çalıştı. Ancak çıplak kadın, bu çabayı da reddederek protestocu erkeğin arkasından çekildi. Erkek de, yaptığı hareketin ikisini de daha fazla hedef haline getirdiğini fark ederek kadından uzaklaştı.

Sonrasında kadın, yoga ve bale pozları yaparak eylemini sürdürdü.

The Oregonian için çalışan fotoğrafçı Dave Killen, yaşananlardan sonra güvenlik güçlerinin bölgeden uzaklaştığını ifade etti. Bütün bunların 10 dakika içinde yaşandığını da sözlerine ekledi.

Bölgedeki eylemciler de güvenlik güçlerinin savunmasız bir kadının karşısından kaçarcasına bir anda çekilmesine dikkat çekti.

Göstericilerin arasına karışarak kaybolan kadının adı henüz ortaya çıkmadı ancak Yunan mitolojisindeki savaş, bilgelik ve dokuma tanrıçasına atıfla “Çıplak Athena” olarak adlandırıldı.

İnternette fotoğraflar viral olurken sosyal medyada kadının cesaretini öven pek çok yorum yapıldı. Bazı yorumcular böylesine bir eylemin, çıplaklığın hoşgörüyle karşılandığı kentte yaşanmasını normal karşıladıklarını belirtti.

Kadının eylemini eleştirenler arasındaysa bu kadar çıplaklığı uygunsuz gördüklerini ya da beyaz bir kadının siyahiler için yapılan eylemde dikkat dağıttığını ifade edenler de var.