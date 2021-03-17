''ABD'deki seçime yönelik etki kampanyasını Putin yönetmiş olabilir''

ABD istihbarat yetkilileri, Rusya’nın 2020 başkanlık seçimlerinde dönemin Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden’a karşı eski başkan Donald Trump’ın müttefikleri ve yönetimi aracılığıyla yanıltıcı ve asılsız iddialar yaymaya çalıştığı sonucuna vardı.

ABD istihbarat yetkilileri, Rusya’nın 2020 başkanlık seçimlerinde dönemin Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden’a karşı eski başkan Donald Trump’ın müttefikleri ve yönetimi aracılığıyla yanıltıcı ve asılsız iddialar yaymaya çalıştığı sonucuna vardı.

Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan 15 sayfalık raporda Trump’ın müttefiklerince 3 Kasım seçimlerine giden süreçte Rusya ile bağlantılı Ukraynalı kişiler tarafından Biden’a karşı yapılan iddiaların yayılarak Moskova’nın elinin güçlenmesinin sağlandığının altını çizdi.

Raporda Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Moskova’nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale çabalarını yönetmiş olmasının mümkün olduğu belirtildi. İstihbarat yetkilileri Putin’in ABD seçimlerine Trump’ın lehine müdahale edilmesi çabalarını ya yönettiği ya da onayladığı sonucuna vardı.

Rusya’nın seçimlere müdahale çabalarına Putin’in onayını almadan hareket etmeyecek üst düzey ulusal güvenlik ve istihbarat yetkililerinin de katıldığı kaydedildi.

ABD istihbarat daireleri, İran tarafından yürütülen ve Trump'ın gördüğü desteği baltalamayı amaçlayan "çok yönlü bir gizli etki kampanyası" da dahil olmak üzere seçmenleri etkilemeye yönelik başka girişimlerin de olduğunu tespit etti.

ÇİN MÜDAHALE RİSKİNİ ALMADI

Rapor ayrıca, Trump'ın müttefikleri tarafından Çin'in Biden adına seçimlere müdahale ettiği şeklindeki bir karşı söylemin yayılmaya çalışıldığına işaret etti, ancak Pekin'in "müdahale çabası uygulamadığı" sonucuna vardı.

Raporda, Çin’in, ABD ile ilişkilerinde istikrar arayışında olduğu ve seçim sonucu ne olursa olsun Çin'in yakalanma riskini almasına değmeyeceği kanısında olduğu belirtildi.