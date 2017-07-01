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ABD'deki silahlı saldırı

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ABD'deki silahlı saldırı
ABD'nin New York kentindeki bir hastanede eski doktorun tüfekle çevredekilere ateş etmesi sonucu saldırgan dahil 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Bronx Lebanon Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın iş yerinde yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını, terörle ilgisi olmadığını söyledi.

Bunun bir terör saldırısı olmamasının trajediyi azaltmadığını dile getiren Blasio, yaralı doktorların yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

New York Emniyet Müdürü James P. O'Neill ise saldırganın eski bir doktor olduğunu, hastanenin 16 ve 17. katlarında otomatik silahla diğer doktorlara ateş ettiğini, ardından da intihar ettiğini bildirdi.

Saldırı sonucu bir kadın doktorun olay yerinde öldüğünü, 5'i ağır 6 kişinin ateşli silahla yaralandığını aktaran O'Neill, doktor önlüklü saldırganın cesedinin öldürdüğü kadının yanında bulunduğunu kaydetti.

O'Neill, saldırganın intihar etmeden önce kendisini ateşe vermeye de çalıştığını, bu nedenle hastanenin yangın alarmının çalıştığını belirtti.

Emniyet Müdürü O'Neill, saldırgan doktorun ismini henüz açıklamayacaklarını söyledi ancak yerel basın saldırganın eski doktor Henry Bello olduğunu duyurmuştu.

Saldırının nedenine ve ölü ile yaralıların kimliklerine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

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