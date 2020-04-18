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ABD'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için özel sefer

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ABD'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için özel sefer
ABD'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için özel sefer

Geçici süreyle ABD'de bulunan kısa süreli vize sahipleri, öğrenciler, turistler, işçi ve iş görüşmesine gelen vatandaşların Türkiye'ye dönmesi amacıyla 23 Nisan'da Los Angeles ve Washington DC'den, 24 Nisan'da da New York'tan THY seferi yapılacak.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar, bilet işlemi sırasında ya da uçağa binmeden önce Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün karantinayı yazılı olarak kabul edecek.

Uçuş günü Covid-19 belirtisi gösteren ya da daha önce virüs tanısı konulanlar uçağa kabul edilmeyecek.

THY tarafından sınırlı koltuk için yapılacak bilet satışının ne zaman ve nasıl yapılacağı ise ikinci duyuruyla vatandaşlara iletilecek.

Söz konusu biletlerin açıldığı ilk iki gün öncelikli olarak 14 Nisan'a kadar ismini Washington Büyükelçiliği ile New York ve Los Angeles Başkonsolosluklarına bildiren vatandaşlara satış yapılacak.

İki günün sonunda yer kalması durumunda ise diğer bölgelerdeki vatandaşlar, söz konusu 3 uçuştan birine bilet alabilecek.  

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