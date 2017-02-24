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ABD'deki Türkler halk oylaması için sandık başına gidecek

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ABD'deki Türkler halk oylaması için sandık başına gidecek
Ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının anayasa değişikliğini içeren halk oylamasında oylarını kullanabilmesi için başkent Washington ile New York, Boston, Miami, Chicago, Houston ve Los Angeles kentlerinde sandıklar kurulacak.

ABD'de yaşayan ve Türk vatandaşı olan seçmenlerin, Türkiye'deki anayasa değişikliğini içeren halk oylaması için oylarını 1-9 Nisan'da kullanabileceği bildirildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar uyarınca yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının oylarını kullanabilmesi için Washington, New York, Boston, Miami, Chicago, Houston ve Los Angeles kentlerinde sandıklar kurulacak.

Seçmenler, iki hafta sonunu da kapsayacak şekilde yapılan düzenleme doğrultusunda 1-9 Nisan tarihlerinde 09.00-21.00 saatlerinde oy verebilecek.

İsimleri yurt dışı seçmen kütüğünde bulunan Türk vatandaşları, bağlı oldukları temsilciliklere 26 Şubat'a kadar şahsen başvurarak kayıt yaptırabilecek.

YSK verilerine göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 96 bin 455 kişinin bulunduğu ABD'de en fazla seçmen 37 bin 176 kişi ile New York'ta yaşıyor.

ABD'de oy verebilecek seçmenler

Seçim yasası kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşlar tek bir seçmen kütüğüne kayıtlı olduğu için yurt dışında herhangi bir ülkede adresi bulunanlar ABD'deki bir temsilcilikte oylarını kullanabilecek.

Vatandaşların yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığını, daha önce yurt dışında oy kullanmış bile olsa YSK'nın internet adresinden (secmen.ysk.gov.tr) kontrol etmesi gerekiyor. Kaydı bulunmayan veya kayıtlı olduğu temsilciliğe itiraz edenlerin belirtilen tarihlerde temsilciliklere başvurularını iletmesi gerekiyor.

Yurt dışında kullanılan oylar temsilciliklerde sayılmıyor. Oylar, sandıklar kapandıktan bir gün sonra yani 10 Nisan'da Türkiye'ye gönderilecek. Gözlemciler eşliğinde mühürlü torbalarda taşınacak oylar, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yurt dışı seçim kuruluna teslim edilecek.

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