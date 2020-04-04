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ABD'deki tutuklu milyonlar koronavirüs nedeniyle sağlık felaketiyle karşı karşıya

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ABD'deki tutuklu milyonlar koronavirüs nedeniyle sağlık felaketiyle karşı karşıya
ABD'deki tutuklu milyonlar koronavirüs nedeniyle sağlık felaketiyle karşı karşıya

ABD'de faaliyet gösteren Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL)'in yayımladığı bir videoya göre, nüfusu toplam dünya nüfusunun sadece yüzde beşi olmasına rağmen her dört tutukludan birinin bulunduğu ABD'de toplam tutuklu nüfusu 2.3 milyonun üzerinde. 

Aynı videoda, zaten kalabalık hapishanelerde, insanlık dışı kötü koşullar içinde kaliteli sağlık, temel gıda ve temizlik olanaklarından yoksun olan ABD tutuklularının durumu çok daha kötüleşmiş durumda olduğu belirtiliyor.

New York hapishanelerinin baş doktoru Ross McDonald, bu durumu "herkesin gözü önünde gerçekleşen bir halk sağlığı felaketi" olarak tanımlarken, daha fazla sayıda tutuklunun salınması gerektiğini belirtti.

ABD'deki tutuklu nüfusun 250 binden fazlası 55 yaşın üzerinde. Tutukluların yanı sıra, göçmen kamplarında da 53 binin üzerinde göçmen benzer insanlık dışı koşullarda ölüm kalım mücadelesi veriyor. Hapishanelerdeki tutuklular ve kamplardaki göçmenlerin temiz suya, sabun ve diğer temizlik malzemelerine erişimi oldukça kısıtlı. Hapishanelerdeki tutuklular, saati bir doların altına ücretle el dezenfektanı üretmek için işe koşulurken, alkol içerdiği için kendi ürettikleri bu dezenfektanı kullanamıyorlar.

PSL'DEN TALEPLER

Koronavirüs ile başa çıkmak için talepleri içeren bir program yayımlayan Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL), bu programda herkese ücretsiz sağlık hizmeti, her işçi için tam ücretli hastalık izni, % 100 işsizlik sigortası, her işçiye konut tahsis edilmesi taleplerin yanı sıra yaşı 55'in üzerinde olan yada kronik sağlık sorunu olan tüm tutukluların salıverilmesini, tüm cezaevlerinde ve hapishanelerde sıhhi koşullarının acilen iyileştirilmesini ve bütün göçmen kamplarının kapatılmasını talep ediyor.

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