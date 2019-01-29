ABD'deki Venezüella'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

ABD Dışişleri, bu ülkedeki Venezüella'nın mal varlıklarının kontrolünün, Başkan Donald Trump tarafından 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanınan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya verildiğini duyurdu.

Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya darbe yapmaya çalışan Trump yönetimi, ABD'de bulunan Venezüella hükümetine ait mal varlıklarının kontrolünü, kendini 'Geçici Devlet Başkanı' ilan etmiş Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 25 Ocak 2019 tarihinde New York'taki Fed veya diğer Amerikan bankalarında bulunan Venezüella hükümeti ya da Merkez Bankası'na ait hesaplarda yer alan belli mal varlıklarının kontrolünün 'Geçici Devlet Başkanı' Juan Guaido'ya geçmesi için yetki verdiğine dair belge yayımlandı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Robert Palladino, "Bu yetki belgesi Venezüella'nın meşru hükümetinin mal varlıklarını Venezüella halkının yararına korumaya almasına yardımcı olacak" savını ortaya sürdü.

PETROL ŞİRKETİNE GASP VE YAPTIRIM

Bu hamlenin öncesinde Trump yönetiminden Venezüella devletine bağlı petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım açıklaması geldi.

ABD Hazine Bakanlığı PDVSA'nın 7 milyar dolarlık mal varlığına el koyarken, yaptırımlar 11 milyar dolarlık petrol ihracatını vuracak.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, PDVSA'nın uzantısı Citgo'nun ABD'deki faaliyetlerine devam edecğini, ama gelirlerinin bloke edilen bir hesaba yatırılacağını, bu hesaba sadece Guaido'nun erişebileceğini duyurdu.

ABD yönetiminin 'Eski Devlet Başkanı' diye nitelediği Nicolas Maduro'nun yönetiminden petrol almayacağını dile getiren Mnuchin, PDVSA'nın Maduro yerine Guaido'yu tanıması halinde yaptırımlardan kurtulacağını söyledi.

İNGİLİZ MERKEZ BANKASI ALTINLARI GASP ETTİ

Bloomberg ve Reuters'e göre de İngiltere Merkez Bankası, hesaplarındaki Venezüalla'ya ait altını Maduro hükümetine geri vermeyi reddediyor.

Venezüella Merkez Bankası'nın İngiltere Merkez Bankası'ndaki 1.2 milyar dolarlık altın rezervinden en az 550 milyon dolarlık kısmını transfer talebine ret yanıtı aldığına dair haberler geldi.

WASHINGTON'IN BASKISI YÜZÜNDEN

Transfere, Mike Pompeo ve Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın İngiliz muhataplarına uyguladıkları baskı nedeniyle izin verilmediği kaydedildi.

Venezüella Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, aralık ayında transfer anlaşması yapmak için İngiltere'ye gitmiş, ancak sonuç alamamıştı.

CAN DAMARLARINI KESMEK İÇİN

ABD'nin yaptırımları, Maduro'nun uluslararası piyasalardan borç almasını engellerken Venezüella'dan altın alanları da vuruyor.

Venezüella'nın altın rezerverlerinin 8 milyar dolar dolayında olduğu sanılıyor, ama Amerikan bankalarındaki mal varlıklarının değeri bilinmiyor.