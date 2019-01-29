  • BIST 104.098
  • Altın 223,960
  • Dolar 5,3101
  • Euro 6,0682
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

ABD'deki Venezüella'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

» »
ABD Dışişleri, bu ülkedeki Venezüella'nın mal varlıklarının kontrolünün, Başkan Donald Trump tarafından 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanınan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya verildiğini duyurdu.
ABD'deki Venezüella'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya darbe yapmaya çalışan Trump yönetimi, ABD'de bulunan Venezüella hükümetine ait mal varlıklarının kontrolünü, kendini 'Geçici Devlet Başkanı' ilan etmiş Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 25 Ocak 2019 tarihinde New York'taki Fed veya diğer Amerikan bankalarında bulunan Venezüella hükümeti ya da Merkez Bankası'na ait hesaplarda yer alan belli mal varlıklarının kontrolünün 'Geçici Devlet Başkanı' Juan Guaido'ya geçmesi için yetki verdiğine dair belge yayımlandı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Robert Palladino, "Bu yetki belgesi Venezüella'nın meşru hükümetinin mal varlıklarını Venezüella halkının yararına korumaya almasına yardımcı olacak" savını ortaya sürdü.

PETROL ŞİRKETİNE GASP VE YAPTIRIM

Bu hamlenin öncesinde Trump yönetiminden Venezüella devletine bağlı petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım açıklaması geldi.

ABD Hazine Bakanlığı PDVSA'nın 7 milyar dolarlık mal varlığına el koyarken, yaptırımlar 11 milyar dolarlık petrol ihracatını vuracak.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, PDVSA'nın uzantısı Citgo'nun ABD'deki faaliyetlerine devam edecğini, ama gelirlerinin bloke edilen bir hesaba yatırılacağını, bu hesaba sadece Guaido'nun erişebileceğini duyurdu.

ABD yönetiminin 'Eski Devlet Başkanı' diye nitelediği Nicolas Maduro'nun yönetiminden petrol almayacağını dile getiren Mnuchin, PDVSA'nın Maduro yerine Guaido'yu tanıması halinde yaptırımlardan kurtulacağını söyledi.

İNGİLİZ MERKEZ BANKASI ALTINLARI GASP ETTİ

Bloomberg ve Reuters'e göre de İngiltere Merkez Bankası, hesaplarındaki Venezüalla'ya ait altını Maduro hükümetine geri vermeyi reddediyor.

Venezüella Merkez Bankası'nın İngiltere Merkez Bankası'ndaki 1.2 milyar dolarlık altın rezervinden en az 550 milyon dolarlık kısmını transfer talebine ret yanıtı aldığına dair haberler geldi.

WASHINGTON'IN BASKISI YÜZÜNDEN

Transfere, Mike Pompeo ve Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın İngiliz muhataplarına uyguladıkları baskı nedeniyle izin verilmediği kaydedildi. 

Venezüella Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, aralık ayında transfer anlaşması yapmak için İngiltere'ye gitmiş, ancak sonuç alamamıştı.

CAN DAMARLARINI KESMEK İÇİN

ABD'nin yaptırımları, Maduro'nun uluslararası piyasalardan borç almasını engellerken Venezüella'dan altın alanları da vuruyor.

Venezüella'nın altın rezerverlerinin 8 milyar dolar dolayında olduğu sanılıyor, ama Amerikan bankalarındaki mal varlıklarının değeri bilinmiyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Venezuelalı muhalif liderden İngiltere'ye çağrı: Venezuela altınını Maduro'ya vermeyin29 Ocak 2019 Salı 11:11
  • Muhalif lider Guaido'dan İsrail'e teşekkür29 Ocak 2019 Salı 10:51
  • Trump'tan Graham'a "Venezuela'ya askeri harekat" sorusu29 Ocak 2019 Salı 10:49
  • Venezüella’da yüzlerce ordu mensubu Amerikan emperyalizmine karşı yürüdü28 Ocak 2019 Pazartesi 20:29
  • 5 günlük makarna ölüme neden oldu28 Ocak 2019 Pazartesi 17:21
  • ABD'de kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu28 Ocak 2019 Pazartesi 17:18
  • Venezuela krizi: ABD'deki Venezuelalı askeri ataşe saf değiştirip Guaido'yu tanıdı28 Ocak 2019 Pazartesi 15:12
  • Guaido, Maduro'yu devirebilmek için askerlerle görüşüyor28 Ocak 2019 Pazartesi 15:10
  • Guaido, Maduro'yu devirebilmek için askerlerle görüşüyor28 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
  • 24 yaşındaki polis Rus ruleti oynarken öldü28 Ocak 2019 Pazartesi 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti