  • BIST 2.516,96
  • Altın 971.196
  • Dolar 17.6945
  • Euro 18.0227
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

ABD’deki Yunan lobisi, şimdi de Erdoğan’ın Tahran ziyaretini eleştirdi

» »
ABD’deki Yunan lobisi, şimdi de Erdoğan’ın Tahran ziyaretini eleştirdi
ABD’deki Yunan lobisi, şimdi de Erdoğan’ın Tahran ziyaretini eleştirdi

ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye karşıtı üyeleri Chris Pappas ve Nicole Malliotakis, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Tahran ziyaretinin “ABD'nin Türkiye'ye savaş uçağı satmaması gerektiğini ortaya koyduğunu” savundu. İki milletvekili, yayınladıkları ortak açıklamada Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle görüntülerine atıfta bulunarak “Bir fotoğraf 1000 kelimeye bedeldir. Erdoğan, Putin ve Reisi arasındaki toplantı, Biden yönetimine ve Kongre'ye Türkiye'nin güvenilmez ve güvenilmemesi gereken bir ülke olduğu konusunda net bir mesaj vermelidir” ifadelerini kullandı.

ABD'deki Yunan lobisinin önde gelen iki ismi, ABD Kongresi üyelerine seslenerek “Meslektaşlarımızı, ABD askeri teçhizatının Türkiye'ye satılmasını engelleme yönündeki çabalarımızı desteklemeye çağırıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Astana süreci kapsamında düzenlenen Suriye zirvesi için Tahran’da Putin ve Reisi ile bir araya gelmişti.

F-16 SATIŞINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Türkiye’nin geçen ay Finlandiya ile İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarını geri çekmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’ye F-16 satılmasını desteklediğini açıklamıştı. Biden’ın satışa yeşil ışık yakmasının ardından harekete geçen ABD'deki Yunan lobisi, ABD yönetiminin Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan bir yasa değişikliği teklifinde bulunmuştu.

Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan bu teklif, geçen hafta Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada kabul edilmişti. Tasarıya göre Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olacağını onaylaması ve Ankara'nın da Yunan hava sahasını bu uçaklarla ihlal etmeyeceğini garanti etmesi gerekiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • New York ve New Jersey eyaletlerinde su baskınları meydana geldi19 Temmuz 2022 Salı 10:14
  • Zırhlı araçtan 100 milyon dolarlık mücevher çalındı18 Temmuz 2022 Pazartesi 21:53
  • Biden, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı cinayeti hakkındaki açıklamalarını yalanladı17 Temmuz 2022 Pazar 22:25
  • ABD Başkanı Biden, Orta Doğu planını açıkladı16 Temmuz 2022 Cumartesi 22:09
  • FBI’ın en çok arananlar listesindeki uyuşturucu kaçakçısı Quintero yakalandı16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:26
  • Biden: Orta Doğu’da Rusya veya Çin’in dolduracağı bir boşluk bırakmayacağız16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:37
  • Biden, Suudi Prens Muhammed bin Selman ile görüştü: Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdim16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:25
  • Biden: Filistin halkı bir devleti hak ediyor15 Temmuz 2022 Cuma 19:58
  • Biden, Yad Vashem Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:52
  • ABD Başkanı Biden, Orta Doğu ziyaretlerine başladı: İlk durağı İsrail..13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti