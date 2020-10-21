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ABD'den 1 milyar dolarlık "Huawei" hamlesi

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ABD, Brezilya’ya 5G ağını geliştirmek için Çinli Huawei ile anlaşmaması karşılığında 1 milyar dolarlık ticaret avantajı sözü verdi. İki ülke arasında ticaret anlaşması salı günü imzalandı.
ABD'den 1 milyar dolarlık "Huawei" hamlesi

ABD, telekomünikasyon ağını geliştirmek için Çinli Huawei ile anlaşmaması karşılığında Brezilya'ya 1 milyar dolarlık ticaret avantajı sözü verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien liderliğindeki heyetin Salı günü Brezilya'ya yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasında ticaret anlaşması imzalandı.

O'Brien imza sonrası yaptığı açıklamada 1 milyar dolar değerindeki kredi, güvence ve teminlerin Brezilya'nın ABD'den "özellikle telekomünikasyon sektöründe" satın alacağı mal ve hizmetler için geçerli olduğunu söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Trump'ın kasım ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasını ümit ettiğini belirtti. Bolsonaro "Tanrının izniyle ABD'nin yakında yeniden seçilecek başkanının yemin törenine katılmayı ümit ediyorum" diye konuştu.

Güney Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya gelecek yıl ülkenin 5G ağlarını yenilemeye başlayacak. Çin Brezilya'nın en önemli ticaret ortağı. Huawei de 5G teknolojisinin altyapısında hızlı ve ucuz ürün sağlayan ve önde gelen tedarikçi firmalardan. ABD Çin yönetimine yakın olmakla suçladığı Huawei'nin 5G mobil ağlarını kurmasına engel olmaya çalışıyor.

Çin'den ilk tepki

Çin'in Brezilya Büyükelçiliği Twitter üzerinden yayınladığı mesajında ABD'yi "tekel” kurmaya çalışmakla suçladı. Mesajda dünyada birçok ülkenin bağımsızlığını koruyacağına ve 5G konusunda kendi kararlarını vereceklerine inanıldığı belirtildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer Brezilya ile varılan ticaret anlaşmasının, çelik, etanol ve şekerde yapılacak yeni ticaret anlaşmalarının yolunu açtığını söyledi. ABD'nin Çin'in bölgedeki genişlemesi karşısında ağırlık oluşturmak için yatırımlarını artıracağını belirten Lighthizer "Çin Brezilya'da kaydadeğer bir hamle yaptı. Brezilya'nın en büyük ticaret ortağılar, bu da bizi endişelendiren bir durum" diye konuştu.

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