  • BIST 118.563
  • Altın 393,568
  • Dolar 6,8570
  • Euro 7,7440
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

ABD'den 5 ülkeye 7 milyar 480 milyon dolarlık askeri satışa onay

» »
ABD'den 5 ülkeye 7 milyar 480 milyon dolarlık askeri satışa onay
ABD'den 5 ülkeye 7 milyar 480 milyon dolarlık askeri satışa onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fransa, İsrail, Endonezya, Arjantin ve Litvanya'ya 7 milyar 480 milyon doları bulan askeri satışa onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya Dış Askeri Satış kapsamında 2 milyar dolarlık 3 adet E-2D Gelişmiş Hawkeye Uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Havadan Erken Uyarı ve Kontrol platformu olarak kullanılan ED-2 uçaklarının yanı sıra 10 uçak motoru, 3 radar bileşeni, bu uçaklar için elektronik destek ve navigasyon sistemleri ile birçok yedek parçanın bulunduğu kaydedildi.

ENDONEZYA'YA MV-22 OSPREY SATIŞI

Ajansın bir diğer açıklamasında ise Bakanlığın Endonezya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 2 milyar dolarlık 8 adet MV-22 Osprey tipi, çok amaçlı, "tilt-rotorlu" helikopter satışına onay verdiği belirtildi.

Bu satış paketinde ise helikopterlerin yanı sıra 24 yedek motor, 2 kızılötesi ileri görüş radarı, 20 füze uyarı sistem ve 20 radar uyarı alıcılarının bulunduğu aktarıldı.

İSRAİL'E 990 MİLYON GALON JET YAKITI SATIŞI

Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'e 3 milyar dolar değerinde, 990 milyon galon jet yakıtı satışına da onay verdi.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının açıklamasında, yakıt satış paketinde ABD ordusu tarafından kullanılan JP-8 tipi dizel ve benzin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Bakanlığın, Litvanya'ya 380 milyon dolar değerinde 6 UH-60 tipi Kara Şahin helikopteri, Arjantin'e ise 100 milyon dolara 27 M1126 Stryker tipi personel taşıyıcı araçların satışına da onay verdiği bildirildi.

Açıklamada, ajansın toplam 7 milyar 480 milyon doları bulan bu satışlarla ilgili Kongreye tebligat gönderdiği kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de Kolomb'un heykeli yıkıldı05 Temmuz 2020 Pazar 17:23
  • Küresel koronavirüs vakalarında rekor artış04 Temmuz 2020 Cumartesi 21:57
  • ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:20
  • Meksika'da Polislere Silahlı Saldırı: 5 Ölü, 2 Yaralı04 Temmuz 2020 Cumartesi 11:29
  • ABD'deki "George Floyd" Protestoları Ülke Tarihindeki En Geniş Katılımlı Eylem04 Temmuz 2020 Cumartesi 10:34
  • ABD'de 'Bağımsızlık Günü' kutlamaları öncesi Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 10:11
  • NBA’de dokuz oyuncunun daha Covid-19 testi pozitif: Toplam sayı 25’e yükseldi03 Temmuz 2020 Cuma 18:30
  • ABD’de Kristof Kolomb’un heykeli kaldırıldı03 Temmuz 2020 Cuma 17:54
  • ABD'de ilaç şirketine rüşvet operasyonunda Türkiye'nin de adı geçiyor03 Temmuz 2020 Cuma 13:00
  • ‘Corona’ vakalarında art arda rekor artış görülen ABD’de açılma süreçleri durduruluyor02 Temmuz 2020 Perşembe 17:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti