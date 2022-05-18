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ABD’den 50 yıl sonra UFO toplantısı

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ABD’de 50 yılı aşkın bir sürenin ardından “tanımlanamayan hava olayları” ile ilgili düzenlenen toplantıya katılan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andre Carson, "UFO'lar, potansiyel bir milli güvenlik tehdidi" dedi.
ABD’den 50 yıl sonra UFO toplantısı

ABD'de 50 yılın ardından ilk kez “tanımlanamayan hava olaylarını” (UAP) ele almak üzere halk kongresi düzenlendi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andre Carson, tanımlanamayan hava olayları olarak adlandırılan UFO cisimlerinin “potansiyel bir milli güvenlik tehdidi” olduğunu ve bu şekilde ele alınmaları gerektiğini söyledi. Konunun uzun süredir beklemeye alındığını ve gerekli çalışmaların yapılmadığını söyleyen Carson, “Bugün daha iyi biliyoruz. UAP'ler açıklanamıyor bu doğru ama gerçekler. Araştırılmaları gerekiyor. Ayrıca ortaya çıkardıkları tehditlerin de hafifletilmesi gerekiyor” dedi.

400'E YAKIN İHBAR

ABD İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Savunma Müsteşarı Ronald Moultrie ve Deniz İstihbarat Müdür Yardımcısı Scott Bray'in katıldığı toplantıda, pilotlar ve hizmet yetkilileri tarafından 400'e yakın tanımlanamayan hava olayının bildirildiği açıklandı.

Hükümetin geçen yıl yayınladığı raporda, 2004'ten beri 140'dan fazla UAP ihbarının olduğu belirtilmişti.

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