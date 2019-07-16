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ABD'den 51. Bölge'yi basmak için örgütlenen vatandaşlara uyarı: Ordu hazır bekliyor

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Sosyal medyada örgütlenerek ABD ordusunun Nevada Çölü’ndeki 51. Bölge adlı üssüne baskın düzenlemeye hazırlanan vatandaşları uyaran yetkililer, ‘ordunun hazır beklediğini’ söyledi.
ABD'den 51. Bölge'yi basmak için örgütlenen vatandaşlara uyarı: Ordu hazır bekliyor

ABD’de geçen gün Facebook’ta ‘Bölgeyi basın, hepimizi durduramazlar’ adıyla bir etkinlik açıldığı ortaya çıktı.

 

Buna göre, 850 binden fazla kişi 20 Eylül’de, ordunun onlarca yıl boyunca varlığını inkâr ettiği, içinde uzaylıların bulunduğuna inanılan 51. Bölge’ye  baskın düzenlemeye hazırlanıyordu.

Bunun üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hisseden Hava Kuvvetleri, ordunun Amerika’yı ve varlığını korumak için hazır bulunduğunu belirtti.

Sözcü Laura McAndrews, olası bir baskına nasıl cevap verileceği konusunda detay vermedi.

McAndrews, “51. Bölge ABD Hava Kuvvetleri için açık bir eğitim sahasıdır ve Amerikan silahlı kuvvetlerini eğittiğimiz bu alana girecek herhangi bir kişiyi caydırmak durumundayız. ABD Hava Kuvvetleri, Amerika’yı ve varlığını korumaya hazırdır” dedi.

 

ABD ordusu yıllar süren inkârın ardından 2013’te, 51. Bölge’de (Area 51) yeni uçakların test edildiği bir hava üssünün bulunduğunu kabul etmişti. Bu açıklama komplo teorisyenlerini tatmin etmezken, üssün aslen ne için kullanıldığı hâlâ bilinmiyor.

Pek çokları bölgede UFO’ların test edildiğine inanıyor.

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