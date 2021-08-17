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ABD’den Afganistan mesaisi: Türkiye ile görüştü

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye'deki mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü duyurdu.
ABD’den Afganistan mesaisi: Türkiye ile görüştü

Afganistan’da yaşananlar uluslararası arenada gündemin birinci maddesi olurken, ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi…

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün gece Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın birçok ülke ile görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu. Price, “Blinken, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Türkiye ve NATO ile Afganistan’daki durumu ve ABD’nin onların vatandaşlarını geri alma konusundaki çabaları ile ilgili özel görüşmeler gerçekleştirdi” dedi.

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