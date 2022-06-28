ABD’den Afganistan’a 55 milyon dolarlık insani yardım yardım

Afganistan'da 22 Haziran'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde zarar görenler için ABD yardım eli uzattı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’da 22 Haziran'da meydana gelen yıkıcı deprem, Afgan halkının çok uzun süredir katlandığı ve devam eden insani krizi yoğunlaştırdı” ifadeleri kullanılarak, ABD Başkanı Joe Biden'ın depremin ardından Afganistan'a yardım talimatı verdiği hatırlatıldı.

ABD'nin depremden en çok etkilenenlere acilen ulaşması için ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla Afganistan'a 55 milyon dolarlık ek acil insani yardım sağlanacağı duyurulan açıklamada, söz konusu yardım ile ABD'nin geçtiğimiz yıldan bu yana Afganistan'a sağladığı insani yardım miktarı 774 milyon doların üzerine çıktığı ifade edildi.

Söz konusu yardımın içeriğine değinilen açıklamada, barınma malzemeleri, yemek pişirmek için kaplar, su toplamak ve depolamak için bidonlar, battaniyeler, güneş enerjili lambalar, giysiler ve diğer ev eşyaları yer alacağı belirtildi.

“BU BÜYÜK İHTİYAÇ ZAMANINDA DESTEK SAĞLIYORUZ”

Doğal afet sonrasında su kaynaklı salgınları önlemek için su, sanitasyon ve hijyen malzemeleri için yardım sağlanacağı belirtilen açıklamada, “ABD'nin Afganistan halkına kalıcı bir bağlılığı vardır ve bu büyük ihtiyaç zamanında uluslararası ortaklarımızla destek sağlıyoruz ve teşvik ediyoruz” denildi.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host kentinin 44 kilometre güneybatısında 22 Haziran'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bin kişi hayatını kaybetmiş, bin 500 kişi ise yaralanmıştı.