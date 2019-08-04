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ABD'den Asya'ya füze konuşlandırma planı

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INF anlaşmasından çekilen ABD'nin Savunma Bakanı Mark Esper, Asya'ya orta menzilli füzeler yerleştirmeyi desteklediğini açıkladı. Füzelerin hangi ülkeye yerleştirileceği henüz belirsiz.
ABD'den Asya'ya füze konuşlandırma planı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin'in bölgedeki etkinliğine karşı Asya'da, konvansiyonel orta menzilli füze bataryaları konuşlandırmak istiyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mike Esper, hükümet olarak bu projeyi mümkün olan en kısa zamanda hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Avusturalya'nın Sidney kentinde gerçekleştireceği temaslar öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esper, füzelerin yerleştirilmesi konusunda net bir takvim vermekten kaçındı. Esper, "Birkaç ay içerisinde olmasını tercih ederim ama bu tarz şeyler beklediğinizden uzun sürüyor" dedi. Esper, füzelerin nereye yerleştirileceği konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak ABD'nin pratikte Büyük Okyanus'ta yer alan Guam'a konvansiyonel füzeler yerleştirebileceği belirtiliyor.

ABD'nin INF anlaşmasından çekilmesinin ardından silahlanma yarışı başlayacağı yönündeki endişeleri de değerlendiren Esper, "Bir silah yarışı görmüyorum, hem Avrupa sahnesi hem de burası için gerekli olan önlemler aldığımızı görüyorum" diye konuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dün yaptığı açıklamada "Biz Rusya'ya uymayacağız. Yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz" demişti.

INF kararı sonrası ABD'den füze denemesi

Esper'in açıklaması ABD'nin Rusya'nın ihlallerini gerekçe göstererek Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ayrılmasından bir gün sonra geldi.

Anlaşmadan çekilen ABD'nin birkaç hafta içerisinde karadan fırlatılan güdüm füzesi testi yapması bekleniyor. Kasım ayında ise Pentagon, orta menzilli balistik füze testi yapmayı hedefliyor. Her iki füze de nükleer özellik taşımıyor.

1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan INF Anlaşması, 500 ila 5 bin 500 kilometre menzilli nükleer başlıklı füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

Amerikalı yetkililer anlaşmadaki kısıtlamalar nedeniyle ABD'nin, karadan fırlatılan füzeler konusunda Çin karşısında dezavantajlı konuma geldiği uyarısında bulunuyordu.

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