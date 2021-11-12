ABD’den Avrupa’ya uyarı: Rusya, Ukrayna’yı işgal edebilir

Son dönemde Rusya’nın Ukrayna sınırına çok sayıda asker ve mühimmat göndermesi üzerine ABD’nin Avrupa Birliği’ni uyardığı ortaya çıktı.

Son dönemde Rusya’nın Ukrayna sınırına çok sayıda asker ve mühimmat göndermesi üzerine ABD’nin Avrupa Birliği’ni uyardığı ortaya çıktı. ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan kaynaklar ABD’li yetkililerin AB’li yetkililere son gelişmeler ile ilgili güncelleme yaptığını ve bölgeyi yakından izlediklerini açıkladı.

Rus savaş uçaklarının kaydettiği görüntülerde Karadeniz üzerindeki ABD savaş uçaklarının yakıt ikmali yaptığı görülüyor.

Rusya’nın yakın zamanda Ukrayna’ya askeri operasyon düzenleme ihtimali üzerinde durduklarını aktaran ABD’nin, “Moskova’nın AB ülkeleriyle yaşanan mülteci krizi ve enerji krizi devam ederken Ukrayna’yı işgal etmesi olası” açıklamasını yaptığı da belirtildi. ABD’nin elindeki Avrupa Birliği ile bazı belgeleri paylaştığı kaydedildi.

ABD, KARADENİZ’DE PROVOKASYON YAPIYOR

Bir Beyaz Saray yetkilisi bölgede yaşananları yakından izlediklerini de duyurdu.

Rusya ise Ukrayna ile yaşananların iç işleri olduğunu söyleyerek ABD’yi suçladı. Rus yetkililer, ABD’nin Karadeniz’e savaş gemisi göndererek provokasyon yaptığını iddia etti.

Rusya’nın Ukrayna sınırına asker göndermesi son dönemde tansiyonu yükseltmişti. Almanya Başbakanı Merkel, dün Rus lider Putin ile görüşmüş ve Rusya Devlet Başkanı Ukrayna’nın silahlı drone kullanmasının anlaşmaları ihlal ettiğini söylerken, ABD’nin Karadeniz’deki askeri hareketliliğinin de rahatsızlık yarattığını dile getirdi.