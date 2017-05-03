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ABD'den B-1 savaş uçaklarıyla Kuzey Kore'ye gözdağı

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ABD'den B-1 savaş uçaklarıyla Kuzey Kore'ye gözdağı
Amerikan B-1 savaş uçaklarının son bir hafta içinde iki kez Kore Yarımadası üzerinde uçarak Kuzey Kore yönetimine gözdağı verdiği belirtildi.

Amerikan CNN kanalında yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen Pentagon yetkililerine dayandırılan haberde, ABD'nin Kore Yarımadasına yönelik güncel askeri eylemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.

Söz konusu uçuşların ilkinin 26 Nisan'da 2 adet B-1, ikinci uçuşun ise pazartesi günü yine 2 adet B-1 savaş uçağıyla gerçekleştirildiğini belirten Pentagon yetkilileri, bu uçuşların önceden planlandığını ancak tansiyonu fazla yükseltmemek için duyurulmadığını ifade etti.

Pazartesi günkü uçuşta, ABD'ye ait Guam adasındaki Andersen Hava Üssü'nden kalkan uçakların Japon ve Güney Kore savaş uçaklarıyla ortak bir şekilde Kore Yarımadası üzerinde uçtuğu belirtildi.

“PYONGYANG'A GÖRE ASKERİ PROVOKASYON”

Öte yandan Pyongyang yönetimi her iki uçuşun da "askeri provokasyon" olduğunu iddia eden bir açıklama yaptı ve bu uçuşları kınadığını bildirdi. Açıklamada bu tür "provokatif" adımların, "zaten hassas dengelere sahip yarımadadaki durumu nükleer bir savaşa daha da yaklaştırdığı" iddia edildi.

ABD, 2016 yılı başında ve aynı yılın eylül ayında 4. ve 5. nükleer denemelerini yapan Kuzey Kore'ye gözdağı vermek için bu dönemlerde de B-1 savaş uçaklarını Kore Yarımadası üzerinde uçurmuştu.

Kuzey Kore'yi sert şekilde eleştiren ve Çin'in de desteğini alarak Pyongyang'ı nükleer programından vazgeçirmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump ise önceki gün yaptığı bir açıklamada, "doğru şartların olması halinde Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşebileceğini" açıklamış, söz konusu açıklama Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Amerikan B-1 savaş uçaklarının 2004 yılından bu yana Pasifik bölgesinde görev yaptığı belirtiliyor.

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