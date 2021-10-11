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ABD'den çarpıcı araştırma: Çocukların Covid-19’a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek

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ABD'den çarpıcı araştırma: Çocukların Covid-19’a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek
ABD'den çarpıcı araştırma: Çocukların Covid-19’a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, çocukların yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanma olasılığının yetişkinler kadar yüksek olduğunu ancak çocuklardaki vakaların önemli ölçüde asemptomatik olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, durumun pandemi esnasında çocuklar arasındaki vakaların yetersiz tespit edildiğini kanıtladığını söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Utah Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, Utah eyaletindeki ve NYC'deki katılımcı hanelerden veri topladı.

ABD'den çarpıcı araştırma: Çocukların Covid-19’a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek - 2

YAŞIN VİRÜSE YAKALANMA OLASILIĞI ÜZERİNDE ÇOK AZ ETKİSİ VAR

Çalışma süresi boyunca her bin yetişkinden ve çocuktan yaklaşık beşinin hastalandığı ve yaşın bir kişinin virüse yakalanma olasılığı üzerinde çok az etkisi olduğu görüldü. 

ÇOCUKLARDA SEMPTOMATİK VAKA ORANI ÇOK DÜŞÜK

Bununla birlikte, yetişkinlerin yüzde 88'ine kıyasla, virüse yakalanan çocukların yalnızca yarısı semptomatik olarak hastalandı. Yani, çocukların ciddi Covid-19 ile hastalanma olasılığı çok daha düşüktü.

Çalışmanın bulguları, çocukların ve gençlerin, daha yaşlı akranlarından daha güvenli olduklarına ve ciddi komplikasyon veya ölüm riskinin düşük olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulundu.

ABD'den çarpıcı araştırma: Çocukların Covid-19’a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek - 5

BİN 236 KİŞİ İNCELENDİ

JAMA Pediatri dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında 310 haneden bin 236 kişi iincelendi. Katılımcılar, Eylül 2020 ile Nisan 2021 arasında katılımcılardan düzenli olarak burun sürüntüleri topladı. 

Genel olarak,New York’taki  katılımcılar arasında bin kişi başına 7,7 pozitif vaka, Utah'taki bin kişi başına 3,8 vaka meydana geldi. Araştırmacılar her iki bölgeden  gelen verileri birleştirdi ve katılımcıları yaş gruplarına ayırdı. Sıfır ile dört yaş arasındaki  bin çocuktan 6,3'ü virüse yakalandı. Ayrıca, 5-11 yaş arası her bin çocuktan 4,4'ü ve 12-17 yaş arası her bin  çocuktan 6'sı Covid-19 için pozitif test etti. 

ABD'den çarpıcı araştırma: Çocukların Covid-19’a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek - 7

Çalışmaya dahil edilen yetişkinlee de  benzer Covid-19  oranlarına sahipti ve her bin kişiden 5,1'i virüse yakalandı. Ancak, enfeksiyon oranları benzer olsa da, virüse yakalanan çocuklar, büyüklerinden çok daha iyi durumdaydı. En küçük iki yaş grubundaki, sıfır ila dört ve beş ila 11 yaş arasındaki çocukların yarısı, virüse yakalandıklarında asemptomatikti.

ABD'den çarpıcı araştırma: Çocukların Covid-19’a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek - 8

Araştırmaya katılan 12-17 yaşları arasındaki biraz daha büyük çocuklarda bile yüksek asemptomatik vaka oranları vardı ve enfekte olanların yüzde 45'inde herhangi bir semptom görülmedi. Ancak çalışmadaki yetişkinler için rakamlar büyük ölçüde farklıydı Araştırmaya katılan yetişkinlerin sadece yüzde 12'si asemptomatik vakalara sahipti.

ABD'den çarpıcı araştırma: Çocukların Covid-19’a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek - 9

Çalışmanın yazarları, "Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonlarının daha büyük bir kısmı asemptomatikti ve test yapılmadan büyük olasılıkla tespit edilemeyecekti. Bu durum çocuklar arasındaki Covid-19 enfeksiyonlarının pandemi sırasında büyük ölçüde yetersiz tespit edildiği hipotezlerini destekliyor" açıklamasını yaptı.

ÇOCUKLAR AŞI OLMALI MI?

Türkiye’de ise 18 Ağustos’tan bu yana COVID aşısı 15 yaş üstüne yapılabiliyor. 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar da aşı takvimine dahil edilmişti. Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül’den hemen önce, 12 yaş üstü tüm çocuklara aşı hakkı tanındığı açıklandı.

Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Kanada‘da 12-15 yaş grubundaki çocuklara BioNTech/Pfizer aşısının yapılabileceği tavsiyesinin çıkmasının ardından aşılamalar başladı. Şimdiye dek birkaç milyon çocuğun aşılandığı duyuruldu.

Bilim insanları özellikle toplumun sürü bağışıklığına ulaşması ve yaşlıların Covid-19 korunması için çocukların aşılanmasını öneriyor. 

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