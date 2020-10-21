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ABD’den çarpıcı araştırma: Gürültü, Alzheimer riskini artırıyor

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ABD'de 5 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırmada gürültülü bölgelerde yaşayan kişilerin Alzheimer olma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıktı.
ABD’den çarpıcı araştırma: Gürültü, Alzheimer riskini artırıyor

ABD’nin Michigan Üniversitesi’nde 65 yaş üstü 5 bin 227 kişi ile gerçekleştirilen bir araştırma çarpıcı bir sonuç ortaya çıkardı.

HER 10 DESİBELDE RİSK 30 KAT ARTIYOR

Araştırmada bunama için risk oluşturan; gürültü, hava kirliliği gibi faktörler ele alındı. Michigan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırmada, gürültülü bölgelerde yaşayan kişilerin Alzheimer olma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıktı. 51.1 ve 78.2 desibel aralığı baz alınarak yapılan çalışmada, her 10 desibelde hastalık riskinin yaklaşık yüzde 30 arttığı belirtildi

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