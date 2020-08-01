  • BIST 1.127
  • Altın 442,761
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADünya Genelinde Vaka Sayısı 17 Milyonu Aştı

ABD'den Çin hükümeti kuruluşu ve yetkililerine Uygur yaptırımı

» »
ABD yönetimi, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 1 kuruluşu ve 2 Çinli yetkiliyi yaptırım listesine aldı.
ABD'den Çin hükümeti kuruluşu ve yetkililerine Uygur yaptırımı

ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle Çin yönetimine ait 1 kuruluşu ve 2 Çinli yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki etnik azınlığa yönelik ciddi insan hakları ihlalleriyle bağlantılı bir Çin hükümeti kuruluşunu ve 2 mevcut ve eski hükümet yetkilisini yaptırım listesine alıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kuruluş ve şahısların, Uygur Türklerine yönelik aralarında geniş çaplı tutuklamalar ve şiddetli fiziksel istismarlarla ilgili olduğuna işaret edildi.

Yaptırım listesine eklenen kuruluşun Xinjiang Production and Construction Corps (Sincan Üretim ve İnşaat Birliği) adlı kuruluş olduğu belirtilen açıklamada, şahısların da bu kuruluşun önceki yöneticilerinden Sun Jinlong'un ve bu kuruluşun mevcut yöneticilerinden Peng Jiarui olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de "Daha önce belirttiğimiz gibi, ABD finansal gücünün tümünü, Sincan'da ve dünya genelindeki insan hakları ihlalcilerinden hesap sormak için kullanmaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yazar Mackenzıe Scott Eski Eşi Jeff Bezos'tan Ayrıldıktan Sonra Yardım Kuruluşlarına 1,7 Milyar Dolar Bağışladı29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:36
  • ABD'de Kovid-19 Yardım Parasıyla Lamborghini Alan İş Yeri Sahibi Tutuklandı29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:02
  • ABD’nin 21 eyaleti ‘kırmızı bölge’ ilan edildi29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:00
  • Elon Musk, 2024'e kadar beklemesi için Kanye West'i ikna etmeye çalıştığını söyledi28 Temmuz 2020 Salı 11:16
  • Florida'da Covid-19'a yakalanan çocukların oranı yüzde 34 arttı28 Temmuz 2020 Salı 10:24
  • ABD Başkanı Trump'tan şiddet eylemlerine karışan protestoculara 'en az 10 yıl hapis' tehdidi28 Temmuz 2020 Salı 09:12
  • Trump’tan Twitter’a: Saçma, yasa dışı ve tabii ki adaletsiz28 Temmuz 2020 Salı 08:48
  • Trump’tan Twitter’a: Saçma, yasa dışı ve tabii ki adaletsiz28 Temmuz 2020 Salı 07:48
  • ABD'den Çinli Teknoloji Şirketi Huaweı'nin Bazı Çalışanlarına Vize Yasağı27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:20
  • Musk, Bolivya'da lityum için Morales'in devrilmesinin sorumluluğunu 'üstlendi': Kime istiyorsak darbe yaparız26 Temmuz 2020 Pazar 16:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti