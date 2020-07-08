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ABD'den Çin'e bir gözdağı daha: Hong Kong'un dolar çıpasını yıkabilir

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ABD'den Çin'e bir gözdağı daha: Hong Kong'un dolar çıpasını yıkabilir
ABD'den Çin'e bir gözdağı daha: Hong Kong'un dolar çıpasını yıkabilir

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başkan Donald Trump’ın bazı danışmanları Hong Kong'un özgürlüklerini kısıtladığı gerekçesiyle Çin'i, Hong Kong dolarının ABD dolarını çıpa olarak kullanmasını engelleyerek cezalandırmak istiyor.

Hong Kong dolarının ABD dolarına sabitlenmesine karşı atılacak ve belki de Hong Kong bankalarının ABD doları satın almalarını kısıtlama yoluyla gerçekleştirilebilecek bu adıma ilişkin fikir, Dışişleri Bakanı Michael Pompeo'nun danışmanları arasında yürütülen daha geniş tartışmaların bir parçası konumunda ve henüz Beyaz Saray'da daha kıdemli seviyelerde bulunan yetkililere iletilmemiş durumda. Aynı kaynaklar, bu durumun fikrin henüz ciddi bir şekilde ele alınmadığını işaret ettiğini belirtiyorlar.

Bu öneri, yönetimde böyle bir hareketin Çin'e değil sadece Hong Kong bankalarına ve ABD'ye zarar vereceğini savunan yetkililerin güçlü muhalefeti ile karşı karşıya. Diğer bir kaynak, dolar çıpasına yönelik bir hareketin şimdilerde tartışılan olası seçenekler arasında alt sıralarda olduğunu kaydetti. Bu seçeneklerin, ABD-Hong Kong suçluların iadesi anlaşmasının iptali ve Hong Kong polisi ile işbirliğinin sonlandırılması gibi konuları içerdiği kaydediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı konu hakkında yorumda bulunmaktan kaçındı. Hong Kong'un finanstan sorumlu yetkilisi Paul Chan, konu hakkında önceden yapılan açıklamalara ekleyecek bir şeyin olmadığını ifade etti. Çin Merkez Bankası da konu hakkındaki soruları yanıtlamadı.

BBVA Hong Kong'un baş Asya ekonomisti Xia Le, "Bu teklif 'nükleer bir silah gibi' ve uygulamaya koyulması halinde, ABD ile Çin arasında tam bir kopmaya yol açma tehdidi taşıyor," dedi ve "Bunun teknik olarak uygulanması zor ve ABD'yi daha fazla yaralayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Hong Kong parasını 1983'ten beri ABD dolarına çıpalamış durumda ve genellikle dolar başına 7.8 seviyesi civarında oldukça dar bir bantta dalgalanmasına izin veriyor. Hong Kong'un para birimi, ABD dolarına kıyasla getiri avantajından, Çinli şirket hisse satışları için talepten ve lokal hisse senedi piyasasına süregelen girişlerden dolayı güçlü kalmaya devam ediyor.

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